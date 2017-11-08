Медики поделились эффективными рецептами лечения радикулита

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Спина должна быть здоровой.Сильные боли и огромные неудобства в жизни приносит человеку радикулит. Это заболевание периферической нервной системы: происходит поражение пучков нервных окончаний, исходящих от спинного мозга. Отложения солей, деформация костной ткани вызывают защемление нервных окончаний. Это является причиной того, что человек может испытывать боль в области грудины, позвоночника, поясницы при различных движениях, особенно резких.В периоды обострения болезни народная медицина рекомендует использовать согревающие компрессы на область боли.С горчицей: 1 ст.л. порошка горчицы размешать в теплой воде, до густоты сметаны. Этой смесью намазать кусок ткани и сразу положить ее на больное место. Греть таким образом несколько минут.С хреном: корни хрена натереть на мелкой терке, положить на область боли (если сильно печь, то кашицу можно смешать со сметаной. Компресс греет замечательно. Его можно делать даже детям.С черной редькой: отжать сок черной редьки, смочить ею кусок плотной ткани, наложить компрессом на область боли, ткань можно не снимать несколько дней.Листья осины ошпарить кипятком, завернуть в ткань и использовать, как компресс или примочки.Из сока хрена можно сделать водный раствор (1: 1), втирать его в больные места, но обязательно обвязать их теплой шерстяной тканью.