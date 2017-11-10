Новый метод улучшит диагностику диареи

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Немецкие ученые создали новый метод определения бактерий, вызывающих диарею.Большинство смертельных случаев заболевания связаны с патогенными микроорганизмами, попадающими в желудочно-кишечный тракт вместе с грязной водой или пищей. Выявление бактерии или вируса, вызвавшего болезнь, является крайне сложным процессом.Новый диагностический инструмент находит короткие повторяющиеся сегменты ДНК в геноме бактерии, зачисляя ее к определенному штамму. Кроме того, метод позволяет выявить механизм появления новых видов бактерий.Вибрион холеры является наиболее распространенным возбудителем болезни. Опасными являются штаммы, производящие токсин, который поражает стенки кишечника.Новый метод дает возможность построения характеристики и нахождения отличий сотни видов микроорганизмов. Для анализа ученые применяют короткие фрагменты ДНК, отмеченные разными цветами. Каждый окрашенный фрагмент соответствует повторяющемуся сегменту. Затем ученые подсчитывают количество повторений.