Названы обычные продукты, спасающие от рака

Совместный исследовательский проект британских ученых из Университета Уорика и сотрудников Университета Тромсё в Норвегии представил данные о том, что некоторые продукты питания стимулируют организм включать активный процесс аутофагии, благодаря которому оказывается защищенным от ряда болезней, включая рак. В частности, констатировали специалисты, их употребление помогает предотвращать рак толстой кишки, синдром раздраженной толстой кишки, болезнь Крона и язвенный колит.Аутофагия – это самостоятельное избавление организмом от поврежденных элементов клеток, которые могут стать основой для развития опухоли. Авторы исследования обнаружили, что аутофагию активируют природные соединения, которые содержатся в таких продуктах, как гранаты, красный виноград, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек.«Их употребление активирует ресурсы организма в борьбе с воспалительными процессами и облегчает симптомы заболеваний кишечника», - приводится их мнение в Nature Communications.Отметим, что недавно учеными было подтверждено наличие у красного лука особого оздоровительного свойства. В красных сортах лука, как показали многие научные исследования, содержится высокий уровень квертецина – флавоноида, который также провоцирует процесс очистки организма от старых клеток, утративших способность к дальнейшему делению. Благодаря этой особенности красный лук как никакой другой высокоэффективно защищает от развития рака в организме.