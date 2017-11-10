5 малоизвестных причин мужского бесплодия

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Если сперматозоидов в эякуляте мужчины мало, стать отцом ему будет весьма и весьма сложно. Есть целый ряд факторов, негативно влияющих на количество сперматозоидов, и о некоторых из них известно далеко не всем.Горячий душ или ванна с горячей водой в течение 30 минут уменьшают количество сперматозоидов. Все дело в том, что для нормального производства сперматозоидов нужно, чтобы температура в мошонке была ниже, чем температура тела, а в горячей ванне мошонка нагревается.Привычка класть ноутбук на колени тоже приводит к постепенному повышению температуры тела в области мошонки. Считается также, что электромагнитное поле, которое генерируется ноутбуком, а также сигналы Wi-Fi могут негативно влиять на качество сперматозоидов.Есть мнение, что мужчины, которые тратят на просмотр телевизора более 20 часов в неделю, имеют на 50% меньше сперматозоидов по сравнению с теми, кто не смотрит телевизор вообще. Дело, видимо, в том, что сидячий образ жизни вреден как для здоровья, так и для фертильности мужчин.Западная диета разрушительна для мужской фертильности – об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Любовь к пицце, гамбургерам и консервам уменьшает количество сперматозоидов. А вот средиземноморская диета известна своей способностью благотворно влиять на мужское здоровье. Мужчинам рекомендуется есть побольше овощей, фруктов, морепродуктов и оливкового масла.Вдыхание слишком большого объема загрязненного воздуха приводит к повышенной концентрации свободных радикалов в крови. Это снижает качество сперматозоидов даже у исключительно фертильных мужчин.