Ученые утверждают: больным раком нужно заниматься йогой
В исследовании приняли участие 26 пациентов с раком легких и люди, ухаживающие за ними. Большинству участников было 60-70 лет. Добровольцы в среднем посетили 12 занятий йогой, включавших дыхательные упражнения, позы и медитацию.
На занятиях использовались позы, раскрывающие грудную клетку, при выполнении которых особое внимание уделяется глубокому дыханию.
Исследователи обнаружили: участники, занимавшиеся йогой, лучше справились с тестом на выносливость по сравнению с контрольной группой. Людей, ухаживающих за больными, йога спасала от усталости и тоже делала выносливее. По мнению ученых, йога подходит больным раком легких больше, чем другие физические нагрузки, такие как плавание или пеший туризм. Многие добровольцы сказали, что продолжат заниматься йогой самостоятельно.
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