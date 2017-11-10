Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду

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Медики рассказали о полезных свойствах гранатов.Гранат можно назвать самой полезной ягодой из всех существующих. Такому признанию гранаты заслужили за счет своего невероятного состава, в который входят и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и другие вещества, которые способны оздоравливать организм человека изнутри.- защита от рака и угнетение раковых клеток, замедление их роста;- иммуностимуляция, то есть укрепление иммунной системы, что очень важно в сезон осенне-зимних сезонных заболеваний;- выведение глистов и паразитов из организма;- снижение артериального давления, именно поэтому в холодильнике у гипертоников обязательно должны быть гранаты, ведь они быстро разжижают кровь и очищают сосуды.Кстати, полезны не только гранатовые ягодки, но и его кожура, при помощи которой можно избавиться от запоров, приготовив отвар из нее и выпив по полстакана пару раз в день. А раньше использовали древесную кору гранатового кустарника и белую пленку, которая разделяет плод на отсеки с ягодами.кислоты, входящие в состав гранатов, могут разрушить зубную эмаль, особенно если она и без того уже повреждена, поэтому перед употреблением данной ягоды следует съесть что-нибудь жирное, например, твердый сыр, после чего зубы покроются защитной оболочкой, состоящей из жира и гранатовые кислоты не проникнут к эмали.