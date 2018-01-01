Женщины или мужчины: кто чаще страдает от воспаления мочевого пузыря

Специалисты утверждают, что здоровье необходимо беречь смолоду, поскольку в старости организм человека подвергается высокому риску развития опасных заболеваний. Следует заметить, что женщины и мужчины по-разному реагируют на большинство недугов, однако заболевания мочеполовой системы причиняют дискомфорт всем людям без исключения.Воспаление мочевого пузыря может возникнуть в любом возрасте. Многие парни и девушки жалуются на частое и болезненное мочеиспускание. Во время осуществления комплексных испытаний медики выяснили, что цистит является самым распространенным недугом мочеполовой системы. По словам исследователей, женщины чаще мужчин сталкиваются с этой болезнью, поскольку их мочевой канал имеет несколько иное строение.Женский мочевой канал гораздо шире и короче мужского, из-за чего вероятность заболеть циститом возрастает в 10 раз. В результате осуществления лабораторных наблюдений специалисты выяснили, что каждая четвертая девушка хотя бы раз в жизни сталкивалась с проблемой воспаления мочевого пузыря, а каждая восьмая представительница слабого пола имеет хроническое воспаление органов мочеполовой системы.К основным причинам, влияющим на риск развития цистита, следует отнести разного рода инфекции, подобные грибку и кишечной палочке. Переносчик патогенного вируса попадает на слизистую оболочку мочевого пузыря двумя путями: либо внешним, либо внутренним. Кроме того, инфекция проникает в организм с потоком крови или лимфы. Зачастую, опасные вирусы развиваются в организме людей страдающих гайморитом, фурункулезом и кариесом. К счастью, организм человека оказывает сопротивление и борется с инфекциями и заболеваниями.При длительном воздействии негативных факторов увеличивается вероятность возникновения целого ряда недугов, ослабляющих природные свойства иммунной системы. Циститом можно заболеть из-за переохлаждения или длительного пребывания в холодном помещении. Несоблюдение правил гигиены также приводит к появлению нарушений в деятельности мочеполовой системы. Ношение нижнего белья неподходящего по размеру также чревато опасными последствиями. Врачи утверждают, что интимная близость может стать причиной развития воспалительного процесса в органах мочеполовой системы. Если анальный половой акт попеременно сменяется вагинальным, то это крайне негативно сказывается на здоровье женщин.