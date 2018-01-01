7 причин есть побольше фиников этой осенью



Финики положительно влияют на пищеварительную систему и помогают бороться с запорами, так как в них содержится много клетчатки. Интересно, что в финиках сочетаются растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают очистить пищеварительную систему, тем самым давая возможность кишечнику лучше работать. Эти вещества также снижают риск развития колитов, злокачественных опухолей и геморроя.

Финики укрепляют здоровье сердца. Считается, что финики полезны для профилактики целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

Финики богаты магнием, а этот минерал обладает мощным противовоспалительным и успокоительным воздействием.

Финики снижают артериальное давление, тем самым оказывая еще одно положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Финики снижают риск инсульта. Мета-анализ 7 исследований, опубликованных в течение 14 лет, показал, что на каждые 100 мг магния в рационе риск инсульта снижается на 9%.

Финики способствуют здоровой беременности и родам. Многочисленные исследования приходили к выводу о том, что финики полезны будущим мамам, так как благотворно влияют на беременность и роды. Употребление фиников в последние 4 недели перед родами существенно снижает потребность в искусственной стимуляции схваток, а сами роды становятся менее продолжительными и болезненными.

Финики улучшают работу мозга. Если верить исследованиям, опубликованным в журнале JAMA Internal Medicine, достаточное количество витамина B6 связано с улучшением работы мозга. А финики насыщены этим витамином.



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