Ученые рассказали, как можно узнать всю информацию о здоровье человека

Специалисты выяснили, что благодаря ногтям можно выявить многие проблемы со здоровьем, а именно: проблемы с легкими, почками, печенью, артрит, дефицит витаминов и минералов, физический стресс, недоедание, рак и многое другое. Например, если на ногтях образовались ямки, то причиной этому могут стать такие болезни, как анемия или псориаз.Побледнение половины ногтя свидетельствует о снижении уровня альбумина в крови.При недостатке кислорода ногти синеют. А при инфекционном эндокардите участки кожи под ногтями начинают кровоточить. Также специалисты говорят: вследствие нехватки витаминов, кальция и белков в рационе ногти нередко становятся хрупкими, а из-за дефицита железа - вогнутыми.Еще эксперты рассказали о молодой женщине, у которой выявили рак благодаря тому, что во время маникюра ей посоветовали обратиться к врачу.Деформация ногтей является одним из симптомов эмфиземы и других проблем (симптом барабанных палочек). Маленькие ямки на ногтях могут образовываться при экземе и артрите. Горизонтальные линии (линии Бо) на ногтях - признак физического стресса. Они часто появляются после химиотерапии.