Ученые рассказали, как можно узнать всю информацию о здоровье человека
Побледнение половины ногтя свидетельствует о снижении уровня альбумина в крови.
При недостатке кислорода ногти синеют. А при инфекционном эндокардите участки кожи под ногтями начинают кровоточить. Также специалисты говорят: вследствие нехватки витаминов, кальция и белков в рационе ногти нередко становятся хрупкими, а из-за дефицита железа - вогнутыми.
Еще эксперты рассказали о молодой женщине, у которой выявили рак благодаря тому, что во время маникюра ей посоветовали обратиться к врачу.
Деформация ногтей является одним из симптомов эмфиземы и других проблем (симптом барабанных палочек). Маленькие ямки на ногтях могут образовываться при экземе и артрите. Горизонтальные линии (линии Бо) на ногтях - признак физического стресса. Они часто появляются после химиотерапии.
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