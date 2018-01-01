Ученые: посещение сауны продлевает жизнь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если раньше о том, что пребывание в сауне полезно человеческому организму, говорили только сами любители попариться, то теперь эту гипотезу научно подтвердили медики из Финляндии. Об этом в субботу, 11 ноября сообщает научное издание The Conversation.Ученые пришли к выводу, что регулярное посещение сауны снижает вероятность появления многих заболеваний, облегчает состояние хронических больных и положительно влияет на продолжительность жизни.Медики из Университета Восточной Финляндии на протяжении более двух десятков лет фиксировали состояние здоровья 2300 человек. Согласно исследованиям, те, кто использовал сауну регулярно, гораздо реже умирали от болезней сердца и инсультов. Также было установлено, что регулярное посещение сауны уменьшает риск развития возрастной деменции.Сауна "придумана" в Финляндии, где, по статистике, каждое второе жилое помещение оснащено "комнатой для проведения тепловой терапии". Париться в сауне обычно рекомендуется короткими сеансами, от пяти до двадцати минут, при температуре от 80 до 100 градусов. Сеансы, как правило, чередуются с водными процедурами – душем или погружением в прохладный бассейн.Ученые не могут до конца объяснить, как именно сауна влияет на снижение риска сердечных заболеваний, однако предполагают, что регулярный нагрев вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и расширение кровеносных сосудов кожи. В результате увеличивается кровоток, а это улучшает сердечно-сосудистую функцию и снижает риск болезней сердца.Отметим, что традиционно врачи не рекомендуют посещать сауну тем, кто страдает от повышенного давления. The Conversation обращается с аналогичным предупреждением к людям с низким давлением, а также тем, кто испытывает проблемы с сердцем.