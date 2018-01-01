6 правил похудения на соках

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Разводи соки наполовину с водой, обязательно разбавляй свекольный сок, а также все цитрусовые.Отдавай предпочтение местным овощам и фруктам, а соки из экзотических заморских плодов старайся употреблять как можно меньше.Наиболее полезные для тебя соки томатный, свекольный, капустный, морковный, яблочный, грушевый, вишневый, сливовый, именно на них стоит сделать основной упор.Лучше пить соки с мякотью, можно и даже желательно доедать оставшееся в стакане пюре.Добавляй в стакан сока немного меда, не более одной чайной ложки.В первый день диеты постарайся обойтись без соков из цитрусовых, а лучше всего посидеть только на овощных соках.