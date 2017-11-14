Мамам на заметку: медики рассказали, почему у детей появляются синяки под глазами

Специалисты озвучили главные факторы, которые влияют на появление синяков под глазами у детей.Фиолетовые, розовые, темно-синие, коричневые - синяки под глазами могут быть разными, но какими бы они не были, важно обратиться к врачу. А о том, что может вызывать такой симптом у детей читайте в нашей статье.Такое состояние может не сразу дать о себе знать. Но если вы заметили у крохи бледность кожных покровов, трещинки на слизистой рта, ломкость ногтей и круги под глазами, скорее всего его организму не хватает железа. В данном случае важно получить консультацию специалиста, который скорректирует рацион, а при необходимости назначит прием витаминов.Если малыш недавно переболел острой формой ОРВИ, то появление кругов под глазами может быть вполне естественным явлением. Данный признак говорит о том, что детскому организму требуется чуть больше времени на восстановление. При этом важно наладить режим дня ребенка, обеспечив дневной сон и сбалансированное питание.Синяки под глазами у ребенка могут свидетельствовать о заболеваниях почек. Если их появление совпадает с возникновением отечности, слабостью, внезапным повышением температуры тела и болезненными мочеиспусканиями, не медлите с походом к врачу.Например, хронический тонзиллит может спровоцировать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и опорно-двигательного аппарата, что также приводит к образованию синяков и кругов под глазамиНередко синяки под глазами появляются у малышей, которые сильно устали. В данном случае важно проследить за режимом дня ребенка и сбалансировать количество учебного времени и периодов отдыха.Речь идет о подкожной клетчатке и кровеносной системе. Если у вас или у вашего мужа сосуды расположены слишком близко к поверхности кожи, скорее всего такую особенность унаследует и ваш ребенок. В данном случае характерная синева под глазами вызвана спецификой расположения сосудов в этой части лица, а также толщиной дермы.