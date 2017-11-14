Просмотр телевизора в 2 раза повышает риск тромбоза

Новое исследование показало, что просмотр телевизора почти в 2 раза повышает вероятность образования тромбов.Ученые выяснили, что даже в группе людей, которые получают рекомендуемые уровни физической активности, риск развития тромбов в 1,8 раза выше у людей, которые часто смотрят телевизор, по сравнению с теми, кто никогда этого не делает.Исследователи изучили данные 15158 участников в возрасте от 45 до 64 лет в США. Они рассмотрели частоту развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ).Результаты исследования показали, что, несмотря на то, что ожирение чаще встречается у людей, которые смотрят телевизор в течение длительного времени, только около 25% повышенного риска ВТЭ можно объяснить наличием ожирения.«Подумайте о том, как вы можете наилучшим образом использовать свое время, чтобы жить более полной и здоровой жизнью. Вы можете поставить беговую дорожку или неподвижный велосипед перед телевизором и двигаться во время его просмотра», сказала автор исследования Mary Cushman из Университета Вермонта.