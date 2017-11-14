Удар по организму: как можно умереть от воды

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вода необходима для работы каждого органа и каждой клетки в организме. Она позволяет избавляться от отходов жизнедеятельности при помощи мочеиспускания, пота и дефекации, поддерживает нормальную температуру тела, смазывает суставы. Запасы воды тратятся постоянно, поэтому необходимо их пополнять – обезвоживание истощает организм, приводит к усталости.По подсчетам Национальной академии наук США взрослой женщине, живущей в умеренном климате, для нормальной работы организма достаточно 2,7 л воды в день, мужчине – 3,7 л. Около 20% воды попадает в организм с пищей, остальное – из напитков.«Большинство здоровых людей могут поддерживать водный баланс в организме, потребляя воду тогда, когда чувствуют жажду.Кому-то может быть достаточно восьми стаканов в день, кому-то может понадобиться больше» – заключают специалисты клиники Майо.«Младенцам в возрасте до 6 месяцев вода не требуется, даже в жарком климате, – предостерегает ВОЗ. – Вода может быть загрязнена и стать причиной инфекционных заболеваний у младенцев. Это также может привести к тому, что он будет пить меньше грудного молока или грудное вскармливание прекратится слишком рано, что станет причиной недоедания. Если давать младенцам воду вместо грудного молока, это также может привести к тому, что впоследствии у матери будет меньше молока».Вместо этого предлагается покормить ребенка грудью – грудное молоко на 80% состоит из воды, так что кормление хорошо восполняет нехватку жидкости.Среди множества полезных свойств, которые приписывают воде – помощь в похудении и ускорение метаболизма. Исследования показывают, что пол-литра воды действительно способны ненадолго ускорить обмен веществ на 24-30%. Эффект сходит на нет уже спустя полтора часа.По подсчетам ученых, два литра жидкости в день способны дополнительно сжечь 96 ккал – примерно столько содержится в ломте белого хлеба или нескольких квадратиках плитки шоколада.Также бытует убеждение, что от кофе лучше воздерживаться, так как кофеин оказывает мочегонное действие. Однако исследования свидетельствуют, что его мочегонный эффект выражен относительно слабо и пара чашек явно не приведет к обезвоживанию.«Для здоровых людей самая правильная рекомендация — пейте сколько хочется, – объяснил «Газете.Ru» доктор медицинских наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. – Нормальному человеку следить за потреблением воды, как правило, не надо.Исключение составляют люди, которые находятся в особых ситуациях — например, ребенок, которого родители закрыли в машине или надели на него комбинезончик от комаров в жару, или люди, которые перегреваются во время физкультуры и теряют очень много жидкости.В этих ситуациях за счет потери воды сгущается кровь и увеличивается вероятность развития инфаркта и инсульта.Плохо, когда люди, живущие обычной жизнью, таскаются с бутылочками и все время пьют.От этого нет никакой пользы. Да и сами бутылочки — скорее мода, чем необходимость. У нас в Москве достаточно качественная водопроводная вода, но глупые люди следуют за модой, а индустрия ее поддерживает».Это подтверждается и результатами исследования специалистов университета Монаша: они установили, что при достаточном содержании жидкости в организме мозг активирует механизм, блокирующий чувство жажды и не позволяющий человеку выпить слишком много.Исследователи оценили с помощью функциональной МРТ работу мозга добровольцев, когда те пили воду, испытывая жажду и не испытывая. Оказалось, что во втором случае они буквально пили через силу: активность префронтальной коры свидетельствовала о том, что для проглатывания воды испытуемые прилагают втрое больше усилий, чем при жажде, подавляя сигналы организма.Это первый раз, когда ученым удалось зафиксировать, как организм сопротивляется избытку воды.«Не существует никаких нормативов потребления воды для человека, – пояснил врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов. – Знаменитые 8 стаканов, которые якобы надо пить всем без исключения, теряются в глубине веков – впервые о них упоминает лейб-медик прусского короля и виталист по мировоззрению Кристоф Вильгельм Гуфеланд в 1796 году в своей книге «Макробиотика, или Искусство продления человеческой жизни», где наряду с разными чудесными повествованиями о людях, проживших 180-200 лет, рассказывается о главном военном хирурге прусской армии, который лет с 30 ежедневно выпивал по 7-8 стаканов холодной воды и якобы из-за этого смог отметить 80-летний юбилей».Идея продолжала развиваться, новый пик популярности она пережила после публикации в 1945 году диетологических рекомендаций в США. Там говорилось, что в большинстве случаев подходящее количество воды для взрослого человека – 2,5 литра, то есть примерно 1 мл на каждую килокалорию суточного рациона.«Но вторую часть фразы почему-то не вспоминают, – отмечает Водовозов. — А там сказано важное: большая часть этого количества содержится в пищевых продуктах. То есть когда мы должны учитывать вообще всю жидкость – из супов, соков, овощей и фруктов».Излишнее потребление воды способно вызвать серьезные проблемы и даже привести к гибели. В 2016 году 59-летняя британка с инфекцией мочевыводящих путей решила облегчить симптомы заболевания, выпивая по 250 мл воды каждые полчаса.Вскоре она попала в больницу с дрожью, рвотой и проблемами речи – источником проблем стала выраженная нехватка соли. Вода буквально вымыла ее из организма. Врачам удалось спасти жизнь женщины, ограничив потребление жидкости до литра в день.При избыточном потреблении жидкости за короткий отрезок времени она может привести к набуханию тканей мозга, что, в свою очередь, может вызвать спутанность сознания, судороги, кому и смерть.Почти 30% пациентов с нехваткой соли в организме погибают, предостерегают врачи.Так, предыдущую пациентку с той же проблемой они спасти не смогли.«Пить больше воды при болезнях советуют сплошь и рядом, особенно при простудных заболеваниях, – отмечает Власов. – Потому что считается, что повышенная температура приводит к повышенной трате воды.В действительности потеря воды совсем небольшая и при этом очень важно пить столько, сколько хочется. Активное употребление воды может привести к резкому ухудшению самочувствия, вялости. Причина этого — в первую очередь снижение концентрации ионов натрия в крови.Оно приводит к состоянию оглушенности, слабости. Применительно к сердечным болезням существовало очень много рекомендаций — много пить, мало пить, ограничивать соль, не ограничивать... В действительности оказалось, что все эти рекомендации ключевого значения не имеют. Питьевой режим важен лишь при некоторых болезнях: например, при холере и вообще при поносах потеря воды очень большая и для больных есть специальный режим питья — очень маленькими дозами, по чайной ложке».Когда все же стоит уделить потреблению жидкости более пристальное внимание? Питьевой режим нужно соблюдать на жаре, предупреждает Водовозов – рекомендуется пить по 100-150 мл воды каждые 15 минут нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно, если вы или ваши дети активно двигаетесь. Кроме того, рекомендуется следить за тем, как пьют пожилые люди – иногда они просто забывают о воде, игнорируя в том числе сигналы мозга о жажде.