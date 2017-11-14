Диетологи рассказали, какие продукты вызывают воспаление в кишечнике

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Систематические воспалительные процессы в кишечнике могут привести к серьезным заболеваниям, например, раку.Самое страшное, что среди продуктов, провоцирующих воспаление в кишечнике, есть те, которые мы едим каждый день и некоторые из них относятся к категории самых полезных - это овощи, хлебобулочные изделия, мясо, колбаса и другие.В качестве дополняющего негативного фактора выступает ослабление иммунитета, в результате чего человек начинает чаще подхватывать вирусные и инфекционные заболевания, а всем известно, что во время их лечения, особенно если в ход идут антибиотики, нарушается микрофлора кишечника и он становится еще более уязвимым. К тому же, слабый иммунитет - это залог попадания в организм человека аллергенов, на фоне чего у него проявляются аллергические реакции, требующие немедленного лечения.- картошка-фри и другие продукты, поддающиеся обжариванию с большим количеством растительного масла;- газированные напитки, особенно сладкие;- белый хлеб и сдобные булочки, круассаны, пирожные, торты;- маргарин;- сало и свиной стейк;- полуфабрикаты, колбасы, сосиски, сардельки;- алкогольные напитки.Все эти продукты раздражают слизистую оболочку кишечника и он получает от них только токсины, канцерогены, консерванты и прочие вещества, развивающие не только воспаление, но и провоцирующие появление и развитие раковых клеток в толстом кишечнике.Помимо исключения вышеперечисленных продуктов из рациона питания, следует еще и позаботиться о своем иммунитете и укрепить его всеми доступными методами. В таком случае риск воспалительных процессов в главном пищеварительном органе сойдет на нет.многие не знают о том, что воспалительные процессы в органах пищеварения являются провокаторами преждевременного старения, соответственно, чем меньше человек ест продуктов, способствующих раздражению кишечника, тем дольше он будет сохранять свою молодость и красоту.