Как уложить ребенка спать

Готовиться ко сну надо ежедневно. При этом все в одной и той же последовательности. Это является обязательным условием. Тогда у ребенка выработается привычка, которая поможет ему перейти от активных действий и впечатлений дня к спокойному времени укладывания в постель. Для этого надо выработать шесть привычек:Первое, с чего нужно начинать – это режим дня. Малыш должен знать, что спать он ложится в одно и то же время.Для того, чтобы ребенок от активной деятельности постепенно перешел к подготовке ко сну, нужно примерно за час-полтора до сна дать возможность ребенку поиграть в спокойные игры.Процедура купания действует на большинство детей успокаивающе. При этом можно использовать эфирные масла.Дети очень любят легкий мамин массаж после ванных процедур. Ласковые мамины прикосновения, нежные поглаживания расслабляют детишек, создают чувство умиротворенности у ребенка.Обязательно. В первые годы жизни ребенка подготовка ко сну тесно переплетается с колыбельной, которая служит основным стимулятором засыпания. Для дошкольников – это время, когда появляется возможность пообщаться в спокойной обстановке с папой или мамой. Детям также можно почитать сказку.Завершение подготовки ко сну всегда должно быть одинаковым, каким бы скучным вам это ни показалось. Поцеловать ребенка на ночь, сказать ласковые слова, которые должны быть всегда примерно одинаковыми («спокойной ночи», «мы тебя любим», «сладких снов» и т.д.). Пусть ребенок возьмет c собой в постель свою любимую игрушку, с которой он не расстается и любит спать.Соблюдая эти нехитрые правила, родители смогут приучить малыша ложиться спать всегда в одно и то же время.