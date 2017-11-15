Как уложить ребенка спать
1. Соблюдение режима дня
Первое, с чего нужно начинать – это режим дня. Малыш должен знать, что спать он ложится в одно и то же время.
2. Спокойные игры
Для того, чтобы ребенок от активной деятельности постепенно перешел к подготовке ко сну, нужно примерно за час-полтора до сна дать возможность ребенку поиграть в спокойные игры.
3. Купание и чистка зубов
Процедура купания действует на большинство детей успокаивающе. При этом можно использовать эфирные масла.
4. Массаж
Дети очень любят легкий мамин массаж после ванных процедур. Ласковые мамины прикосновения, нежные поглаживания расслабляют детишек, создают чувство умиротворенности у ребенка.
5. Чтение сказки, колыбельные для малышей, общение
Обязательно. В первые годы жизни ребенка подготовка ко сну тесно переплетается с колыбельной, которая служит основным стимулятором засыпания. Для дошкольников – это время, когда появляется возможность пообщаться в спокойной обстановке с папой или мамой. Детям также можно почитать сказку.
6. Последние штрихи подготовки ко сну
Завершение подготовки ко сну всегда должно быть одинаковым, каким бы скучным вам это ни показалось. Поцеловать ребенка на ночь, сказать ласковые слова, которые должны быть всегда примерно одинаковыми («спокойной ночи», «мы тебя любим», «сладких снов» и т.д.). Пусть ребенок возьмет c собой в постель свою любимую игрушку, с которой он не расстается и любит спать.
Соблюдая эти нехитрые правила, родители смогут приучить малыша ложиться спать всегда в одно и то же время.
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