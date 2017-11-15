При переломе анальгин помогает не хуже морфина
Справедливость этого предположения решили проверить американские ученые. В ходе эксперимента часть пациентов, столкнувшихся с переломами костей и растяжениями, получали обычные безрецептурные анальгетики, а остальные принимали значительно более мощные опиоидные препараты.
Оказалось, что в деле уменьшения уровня боли никакой существенной разницы между этими двумя классами лекарств не существует, по крайней мере когда вопрос касался краткосрочной и сильной боли. Вполне возможно, что результаты этого эксперимента изменят отношение врачей к использованию мощных лекарств, в перспективе вызывающих зависимость.
Это особенно актуально для США, которые в последние месяцы столкнулись с самой мощной эпидемией опиоидной зависимости в истории. Десятки тысяч жителей страны каждый год умирают из-за употребления опиоидных наркотиков и злоупотребления мощными обезболивающими на опиоидной основе.
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