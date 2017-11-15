Медики рассказали о пользе разных видов орехов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диетологи разобрались в полезных свойствах орехов и выяснили, улучшению деятельности каких внутренних органов они способствуют.Несмотря на весьма скромные размеры орехи представляют собой кладезь полезных веществ. В них содержатся витамины, минералы, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, позволяющие снизить уровень «вредного» холестерина.В ходе многочисленных клинических испытаний неоднократно было доказано , что употребление в пищу орехов положительно влияет на работу организма, нормализует обмен веществ и повышают иммунитет.Если добавить к этому, что орехи достаточно калорийный продукт, мы получим идеальную закуску, подходящую для легкого перекуса.Тем не менее есть их без разбора с утра до вечера не стоит. Каждый орех обладает определенными питательными и целебными свойствами, которые раскрываются только при их умеренном употреблении.Мы решили разобраться в полезных свойствах орехов и выяснить, улучшению деятельности каких внутренних органов они способствуют.Этот орех богат витаминами B2, B12, A, D C, E, K и множеством других веществ. Особенно много в грецких орехах содержится альфа-линолевой кислоты. Благодаря ее высокому содержанию этот вид орехов можно использовать для нормализации сердечного ритма.Чтобы достичь определенных результатов, специалисты рекомендуют употреблять 8 орехов в день.Орех считается сильнейшим аллергеном, поэтому употреблять его необходимо в умеренном количестве. В качестве «лекарства» достаточно 30 гр. в день.Фисташки богаты витамином B6, Е, а также содержат значительное количество меди, марганца, фосфора и важных микроэлементов.Орех улучшает состав крови, работу печени и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Их ежедневное употребление помогает снизить риск возникновения рака легких и других органов.Технически арахис относится к растениям семейства бобовых. Культивируют его именно для получения семян, которые многие считают орехом.Арахис богат фолатом — витамином B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК и правильного функционирования мозга.Умеренное употребление арахиса стимулирует деятельность мозга, а в пожилом возрасте защищает мозг от ослабления умственной деятельности.В миндале содержится намного больше кальция, чем в любом другом орехе. Помимо этого он богат клетчаткой и витамином Е, позволяющим эффективно бороться с воспалениями в организме.Кроме того, миндаль помогает улучшить зрение, нормализовать работу кишечника, справиться со стрессами и улучшить сон.Плоды кешью включают две части: непосредственно сам плод и орех, прикрепленный к его верхушке. Продают их без скорлупы. Делается это не для удобства покупателей, а потому, что под скорлупой орехов находится токсичное масло, вызывающее при контакте с кожей ожоги. Чтобы орех стал безопасным для употребления в пищу, он также проходит термическую обработку.Кешью богат такими веществами, как витамины А, В2, В1, цинк, фосфор, кальций, железо. Этот набор элементов наделяет его антибактериальными, антисептическими и тонизирующими свойствами.Орех способствует укреплению иммунной системы, помогает нормализовать холестерин в крови, а также обеспечивает нормальную деятельность сердечно-сосудистой системы.Лесной орех содержит все необходимые нам аминокислоты, а также витамины группы B, А, С, Е, РР. Содержание железа в фундуке выше, чем в мясе.Фундук помогает выводить из организма токсины и шлаки, укреплять иммунитет, а наличие в нем вещества Taxol препятствует образованию и развитию опухолей.Орех родом из Австралии считается одним из самых калорийных. Макадамия является источником витаминов группы В, Е, РР, кальция, селена, меди, фосфора, цинка, калия, натрия, органических кислот и жиров.Его употребление в небольших количествах — отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и эффективное народное средство при болезнях костей. Кроме того, орех обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами.Плоды пекана в скорлупе схожи с маслинами, за что орех получил свое второе название «оливковый орех». Без скорлупы пекан напоминает грецкий орех — с ним он схож формой и вкусом.На 70% пекан состоит из жиров, поэтому его рекомендуется есть отдельно от жирных продуктов и только в небольших количествах.Орех содержит множество питательных и полезных веществ, в том числе одну из разновидностей витамина Е, которая может сдерживать рост раковых клеток. Пекан особенно полезен при авитаминозе, усталости, малокровии и отсутствии аппетита.Семена кедровой сибирской сосны содержат девятнадцать аминокислот, витамины А, В, С, D, Е, Р, важные макро- и микроэлементы.Концентрация их настолько высока, что всего 100 гр. кедровых семян могут обеспечить суточную потребность в марганце, меди, цинке, калии, кальции, кобальте и многих других элементах.На организм кедровые орехи оказывают общеукрепляющее действие, нормализуют деятельность нервной системы, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.В скорлупе орехов содержатся дубильные вещества, оказывающие выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие.Этот набор является оптимальным выбором для тех, кто решил привести себя в форму и сесть на диету.Сочетание жирных кислот Омега-3, белков и клетчатки позволит чувствовать себя полными сил. Они помогут подавить аппетит и обеспечат чувство сытости.28 грамм каждого из этих разновидностей орехов имеют примерно одинаковую калорийность. Орехи в упаковке менее полезные, поскольку обычно содержат различные добавки вроде масла или сахара. Употреблять их лучшего всего в сыром виде или слегка подсушенными.