12 вещей, которые глаза расскажут о вашем здоровье

Каждый из нас иногда испытывает неприятные ощущения в глазах. Многим достаточно будет отдыха и хорошего сна для восстановления зрения, но есть признаки, которые нельзя игнорировать.Это довольно распространенное явление среди людей, которые носят контактные линзы, и может быть признаком инфекции роговицы. Даже небольшие травмы глаз, вызванные ношением контактных линз, могут привести к такой инфекции, а впоследствии и к язве роговицы. Особому риску подвергаются люди, которые носят линзы с истекшим сроком годности или одноразовые контактные линзы в течение долгого времени (в том числе на ночь).Чаще всего это признак старения, который не является поводом для беспокойства, но если до пенсионного возраста далеко, то белое кольцо вокруг радужки может говорить о высоком уровне холестерина и триглицерида, а это часто означает повышенный риск сердечного приступа или инсульта.Такое состояние глаз говорит о высоком риске сердечных заболеваний и инсультов. Высокое кровяное давление может привести к повреждению кровеносных сосудов сетчатки, оказать давление на зрительный нерв и вызвать проблемы со зрением.Сухость глаз вызывает дискомфорт и зуд, а трение глаз повреждает нежную кожу вокруг них. Это приводит к обвисанию века и появлению морщин, а также усиливает воздействие воздуха, отчего сухость глаз только увеличивается. Самая распространенная причина зуда глаз — сезонная аллергия.Если чрезмерная сухость глаз сопровождается повышением чувствительности к свету, это может указывать на синдром Шегрена — редкое расстройство иммунной системы.Такие «мушки» особенно хорошо заметны на фоне чистого неба, ослепительного снега или хорошо освещенной белой стены. Периодически их замечает каждый из нас, но резкое увеличение количества таких пятнышек должно насторожить: это может быть признаком разрыва или отслойки сетчатки глаза.Это следствие усталости и недостатка сна, которое часто принимают за признак инфекции.Также такой симптом может появиться у любителей глазных капель с отбеливающим эффектом. Длительное использование глазных капель может принести больше вреда, чем пользы.Некоторые люди замечают у себя желтоватый участок или шишку на белке глаза, которая называется пингвекула. Это признак старения конъюнктивы, и встречается он в основном у пожилых людей.Кроме этого, развитие болезни провоцируют ультрафиолетовые лучи, поэтому чаще всего пингвекулы появляются у людей, которые проводят много времени на солнце, и это можно сравнить с мозолью на коже. Такие образования также возникают при систематическом раздражении от ветра, пыли и дыма. Пингвекула — безобидное новообразование, которое не оказывает негативного влияния на зрение.Звучит парадоксально, но непроизвольные слезы могут быть признаком сухого глаза. Таким образом глаз пытается компенсировать недостаток влаги. Это явление распространено среди тех, кто проводит много времени за компьютером или у телевизора.Внезапно становится трудно закрыть один глаз и контролировать слезотечение из него? Это симптом паралича нерва, который контролирует мышцы лица. Может быть осложнением после перенесенной вирусной инфекции.Эти симптомы могут указывать на нарушение кровообращения в головном мозге. Но, как правило, появляющиеся и исчезающие из поля зрения точки говорят о помутнении (деструкции) стекловидного тела. Самая распространенная причина — общее старение организма. Однако в группу риска попадают люди с нарушенным обменом веществ — больные сахарным диабетом, с сосудистыми расстройствами и любители диет.Если время от времени пропадает изображение на отдельных участках поля зрения, то это признак глазной мигрени. Она может сопровождаться головными болями из-за нарушения кровообращения в головном мозге. Глазная мигрень безвредна. Точного объяснения ее возникновения нет, не существует и методов лечения.Помутнение зрения бывает не только из-за близорукости. Это может быть признаком диабета. Если при затуманенном зрении появляются блики и ореолы вокруг источников света, то это может быть признаком катаракты. Катаракта — это частичное или полное помутнение хрусталика глазаЧаще всего причина скрывается в снижении функциональности печени и желчевыводящих путей. Желтушность может стать основным симптомом такой патологии, как гепатит.