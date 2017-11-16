Лучший утренний напиток для здорового пищеварения

Смузи из киви, банана, орехов кешью, лайма с какао-бобами - это лучше, чем вы можете побаловать себя утром! Киви является жиросжигателем, благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает пищеварение, предотвращает развитие мочекаменной болезни, предупреждает ревматизм, а также появление седины.

Орехи кешью обладают антисептическим, тонизирующим, антибактериальным свойствами. Полезны для здоровья сердца, сосудов, при сахарном диабете, нормализуют уровень холестерина в крови.

Сок лайма улучшает пищеварение, помогает при заболевании почек, снижает повышенное давление.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 1 киви

  • 1 замороженный банан

  • 3 столовых ложки кешью

  • 2 столовых ложки какао-бобов

  • 2 чайных ложки сока лайма

  • вода


 

Приготовление: 

Поместите ингредиенты в блендер, залейте водой (так, чтоб она их покрыла). Взбейте до однородной массы. Наслаждайтесь!
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