Лучший утренний напиток для здорового пищеварения
Орехи кешью обладают антисептическим, тонизирующим, антибактериальным свойствами. Полезны для здоровья сердца, сосудов, при сахарном диабете, нормализуют уровень холестерина в крови.
Сок лайма улучшает пищеварение, помогает при заболевании почек, снижает повышенное давление.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 1 киви
- 1 замороженный банан
- 3 столовых ложки кешью
- 2 столовых ложки какао-бобов
- 2 чайных ложки сока лайма
- вода
Приготовление:
Поместите ингредиенты в блендер, залейте водой (так, чтоб она их покрыла). Взбейте до однородной массы. Наслаждайтесь!
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