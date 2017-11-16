Лучший утренний напиток для здорового пищеварения



1 киви



1 замороженный банан



3 столовых ложки кешью



2 столовых ложки какао-бобов



2 чайных ложки сока лайма



вода



Смузи из киви, банана, орехов кешью, лайма с какао-бобами - это лучше, чем вы можете побаловать себя утром! Киви является жиросжигателем, благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает пищеварение, предотвращает развитие мочекаменной болезни, предупреждает ревматизм, а также появление седины.Орехи кешью обладают антисептическим, тонизирующим, антибактериальным свойствами. Полезны для здоровья сердца, сосудов, при сахарном диабете, нормализуют уровень холестерина в крови.Сок лайма улучшает пищеварение, помогает при заболевании почек, снижает повышенное давление.Поместите ингредиенты в блендер, залейте водой (так, чтоб она их покрыла). Взбейте до однородной массы. Наслаждайтесь!