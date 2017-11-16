Первая помощь при ожогах горячей водой

Типы ожогов

Первая степень

Вторая степень

Третья степень

Ожоги кипятком

Лечение ожогов кожи



Возьми бинт и смочи его водой.



Оберни им пораженное место на 30-60 минут.



Потом можно будет сменить бинт.





Его наносят на пораженное место и дают ему впитаться.



Если хочешь, можешь закрывать это место стерильным бинтом, но лучше, чтобы рана «дышала».



Серьезные ожоги: когда больному нужна врачебная помощь

Что делать, если ты получила ожог дома



Нанеси на него немного вазелина и накрой простерилизованным бинтом.



Первый день носи на этом месте повязку (неплотно прилегающую)



Прими какой-то анальгетик (например, ибупрофен)



Поменяй повязку на ночь и после сна



Прежде чем снимать бинт, смачивай его, чтобы он легко отделялся от поврежденной кожи



Не позже, чем через 7 дней, очисти место ожога и удали с него омертвевшую кожу с помощь бинта, смоченного изотоническим раствором (осторожно, не прикладывая силы).



Мы готовим на кухне ужин или хотим побаловать себя горячим чаем. Или мы открываем кран, чтобы помыть руки, а вода оказывается слишком горячей. На кухне люди довольно часто получают ожоги горячей водой. Мы расскажем, какие бывают ожоги и какой должна быть первая помощь в этом случае.Прежде чем говорить о лечении ожогов, причиненных горячей водой, уточним, чтоПоражается только внешний, поверхностный слой кожи. Симптомы такого ожога — покраснение, опухание, небольшая боль.Поврежденный слой кожи сходит через 7 дней, через 2 недели кожа приобретает свой нормальный вид.Это более серьезный ожог, потому что повреждается эпидермис и подлежащий слой. Возникают «пузыри» и воспаление. Боль более сильная. Пузыри часто лопаются сами или при касании об одежду.Полное выздоровление происходит через 3 недели. На коже после этого остается более светлый (по сравнению с кожей) или более темный рубец.Это самое серьезное повреждение, и оно требует неотложной медицинской помощи. Повреждаются все слои кожи и боль очень сильна.Такое случается часто. Кастрюля, стоящая на огне — источник повышенной опасности и даже трагедии, если дома есть маленькие дети. Ожоги малышей кипятком происходят довольно часто. Родители, бабушки и дедушки должны быть очень осторожны и должны следить за тем, чтобы дети не могли дотянуться до кастрюль с горячей водой.или контакт кожи с кипятком был очень коротким, боль будет непродолжительной и она быстро пройдет. В этом случае хорошо минут на пять поместить пострадавшее место в холодную воду. Например, в тазик с холодной водой или под кран с водой.делаем то же самое, но время контакта пострадавшей кожи с холодной водой увеличиваем. При ожоге второй степени это время должно составлять как минимум 15 минут.В зависимости от места ожога можно варьировать эту процедуру. Например, прикладывать к месту ожога смоченное в холодной воде полотенце или лед, завернутый в пластиковый пакет (прямо прикладывать лед к коже нельзя).Приняв меры для облегчения боли, постарайся оценить степень ожога. Если за несколько минут боль не проходит, и ты видишь, что кожа сильно покраснела и появились «пузыри», видимо, придется обращаться за неотложной медицинской помощью.Благодаря этому обожженная кожа не будет контактировать с разными предметами и поверхностями.. Оно помогает при ожогах горячей водой, при ожогах маслом и даже при солнечных ожогах.Гель алоэ вера помогает восстановить нормальную гидратацию кожи.Предположим, ты опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой. В таких случаях платье часто «приклеивается» к коже. Не пытайся снять его сама. Смочи его холодной водой и немедленно звони в Скорую помощь. Они смогут снять с тебя одежду без опасных для кожи последствий.Если у тебя в результате ожога горячей водой появились «пузыри», не пытайся как-то удалять их. Это может привести к появлению шрама или даже к инфекции. Можно осторожно накладывать на пузыри повязку, но все же время от времени надо давать коже «подышать». Если пузыри очень большие, лучше обратиться к врачу.Если пузырь вызывает болезненные ощущения или ощущение давления и ограничивает тебя в движениях, можно удалять из него жидкость. Очень осторожно и обязательно продезинфицировав это место, уколи пузырь в боковую часть (ни в коем случае не в центре), чтобы жидкость могла выходить из него.После того, как ты смочишь обожженное место холодной водой или поместишь его в тазик с холодной водой, нужно делать следующее: