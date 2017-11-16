Первая помощь при ожогах горячей водой
Типы ожогов
Прежде чем говорить о лечении ожогов, причиненных горячей водой, уточним, что есть три степени таких ожогов:
Первая степень
Поражается только внешний, поверхностный слой кожи. Симптомы такого ожога — покраснение, опухание, небольшая боль.
Поврежденный слой кожи сходит через 7 дней, через 2 недели кожа приобретает свой нормальный вид.
Вторая степень
Это более серьезный ожог, потому что повреждается эпидермис и подлежащий слой. Возникают «пузыри» и воспаление. Боль более сильная. Пузыри часто лопаются сами или при касании об одежду.
Полное выздоровление происходит через 3 недели. На коже после этого остается более светлый (по сравнению с кожей) или более темный рубец.
Третья степень
Это самое серьезное повреждение, и оно требует неотложной медицинской помощи. Повреждаются все слои кожи и боль очень сильна.
Ожоги кипятком
Такое случается часто. Кастрюля, стоящая на огне — источник повышенной опасности и даже трагедии, если дома есть маленькие дети. Ожоги малышей кипятком происходят довольно часто. Родители, бабушки и дедушки должны быть очень осторожны и должны следить за тем, чтобы дети не могли дотянуться до кастрюль с горячей водой.
Если на кожу попали только брызги горячей воды или контакт кожи с кипятком был очень коротким, боль будет непродолжительной и она быстро пройдет. В этом случае хорошо минут на пять поместить пострадавшее место в холодную воду. Например, в тазик с холодной водой или под кран с водой.
Если ожог несколько более серьезен, делаем то же самое, но время контакта пострадавшей кожи с холодной водой увеличиваем. При ожоге второй степени это время должно составлять как минимум 15 минут.
В зависимости от места ожога можно варьировать эту процедуру. Например, прикладывать к месту ожога смоченное в холодной воде полотенце или лед, завернутый в пластиковый пакет (прямо прикладывать лед к коже нельзя).
Лечение ожогов кожи
Приняв меры для облегчения боли, постарайся оценить степень ожога. Если за несколько минут боль не проходит, и ты видишь, что кожа сильно покраснела и появились «пузыри», видимо, придется обращаться за неотложной медицинской помощью.
Если же симптомы ожога начинают уменьшаться, можно обойтись домашними средствами.
- Возьми бинт и смочи его водой.
- Оберни им пораженное место на 30-60 минут.
- Потом можно будет сменить бинт.
Благодаря этому обожженная кожа не будет контактировать с разными предметами и поверхностями.
Одним из лучших средств для лечения поверхностных ожогов кожи является алоэ вера. Оно помогает при ожогах горячей водой, при ожогах маслом и даже при солнечных ожогах.
Гель алоэ вера помогает восстановить нормальную гидратацию кожи.
- Его наносят на пораженное место и дают ему впитаться.
- Если хочешь, можешь закрывать это место стерильным бинтом, но лучше, чтобы рана «дышала».
Серьезные ожоги: когда больному нужна врачебная помощь
Предположим, ты опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой. В таких случаях платье часто «приклеивается» к коже. Не пытайся снять его сама. Смочи его холодной водой и немедленно звони в Скорую помощь. Они смогут снять с тебя одежду без опасных для кожи последствий.
Если у тебя в результате ожога горячей водой появились «пузыри», не пытайся как-то удалять их. Это может привести к появлению шрама или даже к инфекции. Можно осторожно накладывать на пузыри повязку, но все же время от времени надо давать коже «подышать». Если пузыри очень большие, лучше обратиться к врачу.
Если пузырь вызывает болезненные ощущения или ощущение давления и ограничивает тебя в движениях, можно удалять из него жидкость. Очень осторожно и обязательно продезинфицировав это место, уколи пузырь в боковую часть (ни в коем случае не в центре), чтобы жидкость могла выходить из него.
Что делать, если ты получила ожог дома
Речь пойдет о не очень сильном ожоге, до второй степени. После того, как ты смочишь обожженное место холодной водой или поместишь его в тазик с холодной водой, нужно делать следующее:
- Нанеси на него немного вазелина и накрой простерилизованным бинтом.
- Первый день носи на этом месте повязку (неплотно прилегающую)
- Прими какой-то анальгетик (например, ибупрофен)
- Поменяй повязку на ночь и после сна
- Прежде чем снимать бинт, смачивай его, чтобы он легко отделялся от поврежденной кожи
- Не позже, чем через 7 дней, очисти место ожога и удали с него омертвевшую кожу с помощь бинта, смоченного изотоническим раствором (осторожно, не прикладывая силы).
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