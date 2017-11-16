Шоколад с оливковым маслом и яблоками очистит сосуды

Полифенолы, мощные антиоксиданты растительного происхождения, обладают свойством улучшать состояние кровеносных сосудов, прежде всего артерий, так как эти вещества резко замедляют процесс образования холестериновых бляшек.

Полифенолы в больших количествах содержатся в овощах и фруктах яркого цвета, включая яблоки с красной кожурой, виноград темных сортов и бобы какао – главный компонент шоколада. Много полифенолов и в маслинах, из которых получают оливковое масло.

А ученые из университета итальянского города Пиза доказали эффективность придуманной ими диеты, которая в течение всего 1 месяца обеспечивала улучшение состояния артерий у лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий. К основным факторам такого риска относятся в первую очередь:

  • плохая наследственность (наличие болезней сердца и сосудов у родителей);

  • курение;

  • артериальная гипертензия;

  • высокий уровень «плохого» холестерина в крови.


Итальянские исследователи отобрали для участия в эксперименте 14 мужчин и 12 женщин с высоким риском развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

На протяжении 28 дней все испытуемые ежедневно съедали по 40 г черного шоколада. В течение первых 14 дней шоколад содержал добавку оливкового масла холодного отжима класса Extra Virgin (10% от веса порции лакомства), а затем масло было заменено мякотью яблок с кожурой красного цвета (итальянский сорт Panaia) в дозе 2,5% от веса порции шоколада.

Тщательное обследование участников, которое было проведено 28 дней спустя после начала эксперимента, показало, что довольно необычное сочетание шоколада с оливковым маслом и яблоками обеспечило значительное снижение уровня «плохого» холестерина в крови испытуемых, а концентрация хорошего холестерина наоборот заметно выросла.

Кроме того, в крови участников значительно увеличилось количество циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток, что указывало на снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта.
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Добавил stefan в категорию Альтернативная

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