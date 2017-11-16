Шоколад с оливковым маслом и яблоками очистит сосуды
Полифенолы в больших количествах содержатся в овощах и фруктах яркого цвета, включая яблоки с красной кожурой, виноград темных сортов и бобы какао – главный компонент шоколада. Много полифенолов и в маслинах, из которых получают оливковое масло.
А ученые из университета итальянского города Пиза доказали эффективность придуманной ими диеты, которая в течение всего 1 месяца обеспечивала улучшение состояния артерий у лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий. К основным факторам такого риска относятся в первую очередь:
- плохая наследственность (наличие болезней сердца и сосудов у родителей);
- курение;
- артериальная гипертензия;
- высокий уровень «плохого» холестерина в крови.
Итальянские исследователи отобрали для участия в эксперименте 14 мужчин и 12 женщин с высоким риском развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
На протяжении 28 дней все испытуемые ежедневно съедали по 40 г черного шоколада. В течение первых 14 дней шоколад содержал добавку оливкового масла холодного отжима класса Extra Virgin (10% от веса порции лакомства), а затем масло было заменено мякотью яблок с кожурой красного цвета (итальянский сорт Panaia) в дозе 2,5% от веса порции шоколада.
Тщательное обследование участников, которое было проведено 28 дней спустя после начала эксперимента, показало, что довольно необычное сочетание шоколада с оливковым маслом и яблоками обеспечило значительное снижение уровня «плохого» холестерина в крови испытуемых, а концентрация хорошего холестерина наоборот заметно выросла.
Кроме того, в крови участников значительно увеличилось количество циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток, что указывало на снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта.
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Добавил stefan в категорию Альтернативная
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