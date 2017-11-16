Спортивное питание может привести к появлению акне

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Многие спортсмены и люди, пытающиеся сбросить вес, используют протеиновые коктейли, способствующие росту мышечной массы. Однако эти коктейли могут вызывать высыпания на коже, что особенно актуально для женщин, предупреждают дерматологи.По их словам, в сывороточном белке содержатся гормоны, поэтому эти продукты меняют гормональный фон человека, включая концентрацию тестостерона, провоцируя более активную выработку кожного сала и закупоривание пор. Итог - акне. Как отеметил дерматолог Морган Рабах (США), так как у женщин высыпания на гормональном фоне наблюдаются чаще, чем у мужчин, им лучше воздержаться от белковых коктейлей.Сывороточный белок – один из основных белков в коровьем молоке. В нем содержится гормон IGF-1, дающий скачок инсулина и усиливающий выработку кожного сала. В принципе, все молочные продуты в некоторой степени способны вызывать акне.Было также проведено исследование с участием 30 человек. В течение двух лет некоторые из них принимали белковую добавку, а ученые отслеживали появление акне. Была и контрольная группа. В итоге, оказалось, акне чаще появлялись у принимавших добавку.