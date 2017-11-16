В чем сила пиявки?

ГИРУДОТЕРАПИЯ (лечение пиявками) - одно из направлений традиционной медицины, которое в настоящее время приобретает все большее значение. В обозримом будущем этот природный метод исцеления может оказаться совершенно необходимым для городского жителя, ведь пиявки не только лечат, но и способны вернуть человеку здоровый энергетический баланс.По данным ученых, в состав слюны пиявок входит около ста биологически активных веществ, которые и оказывают целебное действие на организм человека. Это, своего рода, сто отдельных лекарств, сбалансированных таким образом, что они не только не мешают друг другу, а наоборот взаимно усиливают положительное воздействие. К тому же, пиявки работают почище любого биоэнерготерапевта.В Египте пиявок использовали еще в 1500 г. до Рождества Христова. Особенно популярными пиявки стали в 18-19 столетиях. Тогда считалось, что «кровопускание» восстанавливало нормальное равновесие жидкости в организме (кровь, жёлчь и мокрота), изменённое болезнью и болью. Даже особы царской крови накануне бала приставляли себе пиявки за уши, чтобы щёки пылали румянцем, и не было усталости от танцев до утра.Кроме того, секрет слюнных желёз пиявки активирует в организме человека комплекс реакций, которые обычно противопоставляют процессам старения. Бытующее мнение, что пиявка «разжижает» кровь, провоцируя кровопотерю у больных, склонных к кровотечениям, не находит подтверждения на клиническом уровне.Гирудотерапия настоящего времени отличается от древней тем, что сегодня в медицинской практике используются пиявки, выращенные на специальных биофабриках и прошедшие тщательный контроль. После сеанса терапии пиявки уничтожаются, что отвечает требованиям профилактики ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита и ряда других болезней, передающихся через кровь. То есть, пиявка является "одноразовым инструментом", что полностью исключает инфицирование пациента.Укус пиявки чем-то напоминает соприкосновение с крапивой, но благодаря обезболивающему, которое обитательница водной стихии впрыскивает в кровь вместе с массой других полезных веществ, это ощущение быстро исчезает. Во время сеанса гирудотерапии, который длится обычно от получаса до двух, человек принимает, как бы целый комплекс процедур одновременно. Во-первых, получает эффект как от иглоукалывания. Пиявка прокусывает кожу далеко не в каждом месте, она сначала «определяет» биологически активную точку на предложенном ей врачом участке и только потом присасывается. Во-вторых, при укусе пиявка впрыскивает в кровь человека секрет своих слюнных желез. А это – чуть ли не самое главное.Помимо излечения конкретной болезни, пиявка оказывает благотворное влияние на весь организм в целом (улучшается сон, аппетит, повышается настроение, нормализуется обмен веществ, повышается иммунитет).Гирудотерапия успешно применяется при урологических (простатит, аденома простаты, мочекаменная болезнь) и гинекологических заболеваниях (хроническое и острое воспаление яичников, спаечные процессы, воспалительные процессы органов малого таза, варикозное расширение вен, дисфункция яичников, миома матки, бесплодие), а также в проктологии (геморрой) и лечении венозных недугов (варикоз, тромбофлебит и др.). Во многих случаях пиявки выступают альтернативой хирургического вмешательства. Кроме того, с помощью пиявок можно значительно облегчить состояние больного и даже полностью вылечить его от таких трудноизлечимых болезней, как цирроз, гематоз, раковые опухоли, мигрень, головные боли, головокружение любого происхождения.У гирудотерпаии есть большое преимущество - она не имеет побочных явлений. Но есть одно «НО»: ни в коем случае нельзя посещать сеансы гирудотерапии людям, страдающим гемофилией - врожденной несвертываемостью крови. К беременным и детям, к счастью, этот запрет не относится. Тактика лечения пиявками при таких заболеваниях, как острые гнойные процессы, раковые опухоли определяется в зависимости от состояния конкретного больного. Всем хроническим больным гирудотерапия показана. Главное: не заниматься самолечением, а обратиться к профессионалам. Помните: диагноз может быть ошибочным, если установлен без современных лабораторных и инструментальных методов обследований.