Апельсиновый сок может укрепить кости и защитить от переломов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Апельсиновый сок может защитить от переломов, так как он укрепляет кости, как утверждают ученые из университета Чжэнчжоу (Китай). По их словам, если человек будет выпивать ежедневно по два стакана апельсинового сока, он сможет снизить риск переломом вдвое.Вышеназванные ученые провели исследование с участием более 10 000 человек. И оказалось, сок прекрасно укреплял кости и защищал от переломов. Секрет в витамине С, содержащимся в апельсинах в большом количестве. Этого витамина также много в томатах, клубнике, киви и брокколи.Итак, в рамках исследования было установлено, что люди, потреблявшие больше всего витамина С, реже сталкивались с переломами. Это открытие особенно актуально для пожилых людей, страдающих от остеопороза. Витамин С стимулирует молодые костные клетки (остеобласты), которые в итоге становятся взрослыми клетками костной ткани.Каждые 50 миллиграммов витамина С в день (четверть среднего стакана сока) снижали риск переломов на 5%. Значит, один стакан сока может снизить риск примерно на 20%, а два стакана - на 40%. Медики подчеркивают, что ежедневное поступление витамина С с пищей очень важно, так как организм не хранит этот витамин.Интересно так, что апельсины, впрочем, как грейпфруты и лимоны, снижают риск деменции почти на четверть благодаря содержащейся в них лимонной кислоте. В составе этой кислоты есть флавоноид нобилетин. Он, как было доказано, замедляет потерю памяти или даже обращает ее вспять.