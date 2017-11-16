Апельсиновый сок может укрепить кости и защитить от переломов
Вышеназванные ученые провели исследование с участием более 10 000 человек. И оказалось, сок прекрасно укреплял кости и защищал от переломов. Секрет в витамине С, содержащимся в апельсинах в большом количестве. Этого витамина также много в томатах, клубнике, киви и брокколи.
Итак, в рамках исследования было установлено, что люди, потреблявшие больше всего витамина С, реже сталкивались с переломами. Это открытие особенно актуально для пожилых людей, страдающих от остеопороза. Витамин С стимулирует молодые костные клетки (остеобласты), которые в итоге становятся взрослыми клетками костной ткани.
Каждые 50 миллиграммов витамина С в день (четверть среднего стакана сока) снижали риск переломов на 5%. Значит, один стакан сока может снизить риск примерно на 20%, а два стакана - на 40%. Медики подчеркивают, что ежедневное поступление витамина С с пищей очень важно, так как организм не хранит этот витамин.
Интересно так, что апельсины, впрочем, как грейпфруты и лимоны, снижают риск деменции почти на четверть благодаря содержащейся в них лимонной кислоте. В составе этой кислоты есть флавоноид нобилетин. Он, как было доказано, замедляет потерю памяти или даже обращает ее вспять.
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