Татуаж: быть или не быть

Дефицит времени мешает нам, женщинам ,уделять себе любимой достаточное его количество. В особенности с утра, ведь нужно столько всего успеть: умыться, приготовить завтрак, себе, мужу, ребенку, собрать и отвести дитя в детский сад! Где уж тут найдется время для себя?Вот и ограничивается большинство женщин наведением красоты на скорую руку – подвели глаза, подкрасили губы, махнули кисточкой с пудрой по лицу – и все, дела не ждут.А между тем, отличным выходом из этой ситуации могло бы стать нанесение перманентного макияжа, - того самого, который держится несколько лет и избавляет от необходимости тратить на «рисование лица» драгоценные утренние минуты. Более того, перманентный макияж не только экономит время, но и дарит возможность блистать естественной красотой в бассейне, на пляже, в туристическом походе, – словом, везде, где неуместен обычный макияж.Перманентный макияж возник на базе древнейшего искусства татуировки. Прорывом в этой области стало изобретение в 1880 году американским косметологом Самуэлем Отрейли электрического аппарата для татуировки, но только к концу 20 века перманентный макияж полностью отделился от искусства тату.По сути, перманентный макияж – это легчайшая косметическая татуировка. В отличие от настоящей татуировки, красящий пигмент при нанесении перманентного макияжа, во-первых, вводится под кожу не так глубоко, а во-вторых, сравнительно быстро из кожи выводится, - в среднем, за 3-5 лет. Уже через 2,5 года краситель начинает бледнеть, и тогда приходится вновь прибегать к декоративной косметике или же обновлять перманентный макияж.На срок жизни перманентного макияжа влияют индивидуальные особенности организма, а также климатические условия проживания – замечено, что южанкам обновлять перманентный макияж приходится чаще, чем северянкам. Подавляющее большинство женщин после окончательного вымывания красящего пигмента из кожи повторно проходят процедуру нанесения перманентного макияжа.При помощи перманентного макияжа можно сделать очень и очень многое: зрительно увеличить губы, заодно сделав их ярче, нанести на скулы легкий румянец, подвести глаза или даже сделать выразительнее ареолы сосков, однако подавляющее большинство женщин делают перманентный макияж только для губ и бровей. У губ, к примеру, можно обвести только контур, совместить обведение контура с растушевкой или же выполнить полную растушевку губ.Перманентный макияж – достойная альтернатива для тех, у кого аллергия на декоративную косметику. Кроме того, он позволяет идеально замаскировать некоторые имеющиеся на лице изъяны, - так, можно заретушировать даже неровности кожи, оставшиеся после перенесенной в юности угревой болезни. Пожилым женщинам перманентный макияж позволит скрыть возрастные изменения – с его помощью, например, можно подтянуть кожу на наружных уголках глаз или подкорректировать опустившиеся с годами уголки губ.Для начала вам следует обратиться в специализированный салон и обсудить с мастером, куда и как вы бы хотели нанести косметическую татуировку. Перед проведением процедуры мастер должен нарисовать пробный узор и, лишь после того, как вы одобрите пробный вариант, перейти непосредственно к введению красящего пигмента.Красящий пигмент по заранее нарисованному контуру вводится на глубину 1 мм ультратонкими стерильными иглами при помощи специального аппарата. Все красители, которые используются при нанесении перманентного макияжа, имеют минеральное или органическое происхождение, совершенно безвредны для организма и исключают риск возникновения аллергии. Неглубокое, по сравнению с обычной татуировкой, введение красителя сохраняет в целости кровеносные сосуды и нервные окончания и значительно уменьшает болевые ощущения.И все же процедура нанесения перманентного макияжа обязательно делается под анестезией. Анестезия, помимо того, что устраняет боль, вдобавок обеспечивает полную неподвижность клиента, а это важно, чтобы макияж был нанесен полностью симметрично. Впрочем, в некоторых салонах анестезию заменяют нанесением на обрабатываемые участки обезболивающего геля.Длительность процедуры нанесения перманентного макияжа на брови, веки и губы составляет примерно 2 часа, а если вам нужно, к примеру, подрисовать только губы, то это займет не более 40 минут.Обычно сразу после нанесения перманентный макияж кажется вызывающе ярким. Не стоит переживать: пройдет 2-3 дня, и краски станут более матовыми и естественными на вид.Как правило, макияж наносится дважды: красящий пигмент не сразу приживается в тканях и через 7-10 дней часть его распадается, поэтому спустя этот промежуток времени макияж корректируют.Лучший сезон для нанесения перманентного макияжа – начало осени. Дело в том, что после процедуры на коже остаются микрорубцы, поэтому всю первую неделю после посещения салона вам предстоит обрабатывать кожу защитными средствами и умываться только травяными настоями из ромашки, эвкалипта или шалфея, обладающими противовоспалительным действием.Загорание на солнце, купание в открытых водоемах, а также использование декоративной косметики в этот период вам противопоказано категорически. Придется смириться и с тем, что пока окончательно не заживут микрорубцы, внешний вид у вас будет не ахти. Что ж, красота требует жертв, и припухшие края губ или покрасневшие брови не самая большая плата за возможность в ближайшие годы обходиться без декоративной косметики, тем более, что через несколько дней все неприятные последствия для внешности исчезнут без следа.