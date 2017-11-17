Диетологи назвали 10 худших привычек во время завтрака

Диетологи обозначили 10 вредных привычек, которые люди совершают во время завтрака. По мнению специалистов, такие привычки могут привести к набору веса и проблемам со здоровьем.

1. Добавление сливок в чай или кофе

Диетологи советуют переключиться на обезжиренное соевое молоко, конопляное молоко, миндальное молоко или овсяное молоко.

2. Употребление энергетических напитков

Специалисты считают, что банка с химикатами нашему организму не нужна.

3. Употребление слишком большого количества соли

По словам экспертов, следует сократить потребление соли. Как говорят диетологи, натрий заставляет ваш организм удерживать воду, что способствует вздутию в начале дня.

4. Пропуск завтрака, чтобы поспать подольше

Пропуск завтрака может привести к перееданию и замедлению обмена веществ. Как утверждает диетолог Дисси Лакатос, откладывание подъема может негативно повлиять на гормоны, включая гормоны роста и кортизол.

5. Привет остаткам еды

Иногда мы устаем, ленимся и слишком голодны для чего-то другого, кроме оставшейся пиццы или торта. По мнению диетологов, жир и соль из пиццы и сахар из торта провоцируют вздутие живота, усталость и повышение и падение сахара в крови.

6. Отсутствие белка на завтрак

Всем известно, что белок является ключевым фактором насыщения и поддержания стабильного уровня сахара в крови, поэтому во время завтрака лучше отказаться от рогаликов и всевозможной выпечки.

7. Просмотр телевизора во время завтрака

Человек, завтракающий перед телевизором, начинает неосознанно потреблять еду, вкус которой он в этот момент неадекватно оценивает.

8. Если вы не выпиваете стакан воды, когда встаете

По словам диетологов, если организм не получает достаточного количества воды, то это может привести к обезвоживанию.

9. Поедание на завтрак одних только фруктов

Как говорят эксперты, фрукты полезны и богаты антиоксидантами, но если организм не получает протеин, то через час или два человек снова захочет есть.

10. Поедание йогурта с вкусовыми добавками

Если вы хотите съесть йогурт, выберите не ароматизированный, который содержит низкий уровень сахара и высокий - белка.
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