Диетологи назвали 10 худших привычек во время завтрака

Диетологи обозначили 10 вредных привычек, которые люди совершают во время завтрака. По мнению специалистов, такие привычки могут привести к набору веса и проблемам со здоровьем.Диетологи советуют переключиться на обезжиренное соевое молоко, конопляное молоко, миндальное молоко или овсяное молоко.Специалисты считают, что банка с химикатами нашему организму не нужна.По словам экспертов, следует сократить потребление соли. Как говорят диетологи, натрий заставляет ваш организм удерживать воду, что способствует вздутию в начале дня.Пропуск завтрака может привести к перееданию и замедлению обмена веществ. Как утверждает диетолог Дисси Лакатос, откладывание подъема может негативно повлиять на гормоны, включая гормоны роста и кортизол.Иногда мы устаем, ленимся и слишком голодны для чего-то другого, кроме оставшейся пиццы или торта. По мнению диетологов, жир и соль из пиццы и сахар из торта провоцируют вздутие живота, усталость и повышение и падение сахара в крови.Всем известно, что белок является ключевым фактором насыщения и поддержания стабильного уровня сахара в крови, поэтому во время завтрака лучше отказаться от рогаликов и всевозможной выпечки.Человек, завтракающий перед телевизором, начинает неосознанно потреблять еду, вкус которой он в этот момент неадекватно оценивает.По словам диетологов, если организм не получает достаточного количества воды, то это может привести к обезвоживанию.Как говорят эксперты, фрукты полезны и богаты антиоксидантами, но если организм не получает протеин, то через час или два человек снова захочет есть.Если вы хотите съесть йогурт, выберите не ароматизированный, который содержит низкий уровень сахара и высокий - белка.