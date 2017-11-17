Диетологи назвали 10 худших привычек во время завтрака
1. Добавление сливок в чай или кофе
Диетологи советуют переключиться на обезжиренное соевое молоко, конопляное молоко, миндальное молоко или овсяное молоко.
2. Употребление энергетических напитков
Специалисты считают, что банка с химикатами нашему организму не нужна.
3. Употребление слишком большого количества соли
По словам экспертов, следует сократить потребление соли. Как говорят диетологи, натрий заставляет ваш организм удерживать воду, что способствует вздутию в начале дня.
4. Пропуск завтрака, чтобы поспать подольше
Пропуск завтрака может привести к перееданию и замедлению обмена веществ. Как утверждает диетолог Дисси Лакатос, откладывание подъема может негативно повлиять на гормоны, включая гормоны роста и кортизол.
5. Привет остаткам еды
Иногда мы устаем, ленимся и слишком голодны для чего-то другого, кроме оставшейся пиццы или торта. По мнению диетологов, жир и соль из пиццы и сахар из торта провоцируют вздутие живота, усталость и повышение и падение сахара в крови.
6. Отсутствие белка на завтрак
Всем известно, что белок является ключевым фактором насыщения и поддержания стабильного уровня сахара в крови, поэтому во время завтрака лучше отказаться от рогаликов и всевозможной выпечки.
7. Просмотр телевизора во время завтрака
Человек, завтракающий перед телевизором, начинает неосознанно потреблять еду, вкус которой он в этот момент неадекватно оценивает.
8. Если вы не выпиваете стакан воды, когда встаете
По словам диетологов, если организм не получает достаточного количества воды, то это может привести к обезвоживанию.
9. Поедание на завтрак одних только фруктов
Как говорят эксперты, фрукты полезны и богаты антиоксидантами, но если организм не получает протеин, то через час или два человек снова захочет есть.
10. Поедание йогурта с вкусовыми добавками
Если вы хотите съесть йогурт, выберите не ароматизированный, который содержит низкий уровень сахара и высокий - белка.
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