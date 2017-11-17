Медики предупредили об опасности "народных" методов во время простуды

В чем опасность народных методов леченияНесмотря на растущую информированность людей, а также на развитие доказательной медицины во всем цивилизованном мире до сих пор некоторые применяют "бабушкины" методы при лечении простуд.Не рекомендуется: закапывать в нос различные "народные" растворы (соки каланхоэ, алоэ, лука, чеснока и т.д.). Как правило, тот же сок лука или чеснока обладает фитонцидным действием и дает эффект только на очень короткий промежуток времени, но не оказывает воздействия на вирус, который уже находится на слизистой оболочке носа. В то же время подобные процедуры ведут к осложнениям:-такой метод лечения может привести к дополнительной аллергизации организма. Соки растений могут вызвать аллергию на определенные виды растений, которая может перерасти и в аллергию на продукты, содержащие в составе соки этих растений;-повреждается эпителий носовой полости, который очень чувствителен к различным посторонним веществам.Допустимо: пока пациент не дойдет до врача, самым эффективным средством орошения слизистой носа является солевой раствор, который можно приобрести в аптеке в виде спреев.Не рекомендуется: полоскание носа. При втягивании носом раствора для полоскания можно занести инфекцию в слуховую трубу, что может спровоцировать развитие отита.Допустимо: орошать слизистую оболочку носа при помощи спрея или закапывать (солевой раствор либо препарат, прописанный врачом) при помощи пипетки. Промывание носа можно выполнять по показанию врача только в медицинском учреждении.Не рекомендуется: ингаляция над паром. В домашних условиях это может привести к термическому ожогу дыхательных путей. Кроме того, использование растительных препаратов или отваров трав для ингаляции может вызвать аллергизацию организма.Допустимо: ингаляция при воспалительных процессах в носу (ринит, гайморит, синусит) в целях увлажнения дыхательных путей в медицинском учреждении под контролем врача.Не рекомендуется: парить ноги, ставить компрессы, сыпать горчицу в носки. Если нет температуры, то любые прогревания обладают эффектом плацебо и только лишь отвлекают человека от заболевания. При повышенной температуре прогревания исключены, они могут спровоцировать тепловой удар и повышение температуры. Сухая горчица может вызвать ожоги, особенно на тонкой коже ребенка. Если дело касается прогревания носа при гайморите, то в некоторых случаях прогревание солью или яйцом может спровоцировать осложнения.Допустимо: согревающие процедуры по рекомендации врача. Возможно сухое тепло при болях в горле в виде шарфа на шею.Не рекомендуется: неограниченно употреблять напитки с лекарственными растениями. У детей некоторые растения могут вызвать аллергию. Во время беременности некоторые виды растений следует ограничить и употреблять только после консультации с врачом, поскольку они могут быть противопоказаны беременным.Допустимо: питье при вирусной инфекции показано, но лучше употреблять напитки, разрешенные врачом: вода, компот из сухофруктов. Если это отвары из трав или чай с малиной, то некоторые травы и ягоды, разрешенные врачом, можно употреблять в умеренных количествах (липа, малина и т.д.).Если взрослый или ребенок промок или промерз, по возвращении домой достаточно переодеться в сухую одежду, выпить теплого чая и лечь в постель. Если проявились симптомы простудного заболевания, лечение должно быть симптоматическим: орошение слизистой оболочки носа солевым раствором, теплые чаи или обычная теплая вода, при повышении температуры пить жаропонижающие препараты, пока температура не снизится до 380С. Исключения составляют дети, у которых наблюдались судороги как реакция на повышение температуры, им рекомендуется сбивать температуру до более низких отметок. При симптомах гриппа нужно сразу же вызвать врача.Все знают старую врачебную шутку: "Если насморк лечить, он пройдет за неделю, а если не лечить, то за семь дней". Любые народные методы при лечении вирусных инфекций – это только отвлечение внимания больного от заболевания. Не лучше ли, вместо того чтобы мучить себя или своего ребенка садистскими средствами борьбы с простудой, провести время до выздоровления в постели с книгой, попивая чай?