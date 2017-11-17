Найден эффективный способ омоложения

Группе британских ученых удалось найти новой способ омоложения стареющих клеток, способствующих развитию возрастных заболеваний.

Исследователи под руководством профессора кафедры молекулярной генетики Эксетерского университета Лорны Харрис испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты.

Известно, что по мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые, оставаясь живыми, перестают расти и выполнять свои функции. Их скопление делает ткани и органы более восприимчивыми к болезням.

Ученые выяснили, что ресвератрол (содержится в красном вине, темном шоколаде, красном винограде и других фруктах) стимулирует активность факторов сплайсинга — "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали омолаживаться — у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина теломер.

"Это первый шаг в попытке добиться того, чтобы при нормальной протяженности жизни люди меньше болели. Результаты наших исследований показывают, что использование химических соединений может помочь восстановить функции стареющих клеток", — отметила профессор Харрис.

По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно. Как считают исследователи, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
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