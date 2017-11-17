Медики поделились важной информацией о мужском "климаксе"

Оказывается, мужчины тоже тяжело переживают процесс естественного старения, как и женщины.Климакс у женщин наступает в возрасте 40-55 лет, мужчины сталкиваются с подобным явлением приблизительно в таком же возрасте, правда, в медицине нет такого понятия, как "мужской климакс", но так привыкли называть те изменения, которые происходят с представителями сильного пола после сорока лет.Так принято называть естественный процесс старения организма. Тем более, что после 40 лет у мужчин на 1% в год снижается уровень тестостерона в крови, соответственно, они становятся слабее не только физически, но и в плане потенции.Если мужчина злоупотребляет алкоголем, курит, имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, ведет малоподвижный образ жизни, то уровень мужского полового гормона тестостерона снижается еще стремительнее и уже к 50 годам мужчина может стать импотентом, если не раньше. Все зависит от образа жизни.Симптомы могут быть такими же, как и у женщин при климаксе, то есть: приливы, чрезмерное потоотделение, гипертония, нехватка воздуха, одышка. Также, мужчины при дефиците тестостерона быстрее утомляются и чувствуют себя уставшими даже тогда, когда сильно не перенапрягались.Быстрый набор жировой ткани и потеря мышечной массы тела тоже говорит о недостатке тестостерона. Со временем все эти симптомы, если не обращать на них внимание и не обращаться за помощью к медикам, приводят к нарушению потенции.Чтобы не столкнуться с подобными проявлениями старения, мужчине необходимо еще до 40 лет приобщиться к здоровому образу жизни, распрощаться с вредными привычками, если таковые имеют место быть, начать активно заниматься спортом и заботиться о своем здоровье. А при малейших изменениях, например снижении потенции, неплохо было бы сразу обращаться к медикам за помощью, ведь на начальном этапе развития возрастных заболеваний есть еще шансы остановить их.