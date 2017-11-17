Когда закладывает уши: названы самые частые причины
Практически каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с таким ощущением, как заложенность в одном или сразу двух ушах. В большинстве случаев это может происходить в следствие развития некоторых заболеваний.
Медики назвали самые распространенные причины, из-за которых у человека могут закладывать уши:
1. Беременность. Для женщин в положении заложенность ушей - не редкость, главными провокаторами чего могут быть анемия и гипотония.
2. Изменения в деятельности слухового нерва. Заложенность ушей может быть спровоцирована гипертонией и травмами головы, которые негативно влияют на функциональность слухового нерва.
3. Простудные заболевания. Воспаление в ушах и их заложенность часто свидетельствуют о запущенности или осложнении после перенесенных простудных и вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
4. Заболевания сердца и сосудов. Сердечники нередко обращаются к врачам с жалобой на периодическую заложенность в ушах.
5. Осложнение после отита. У людей, которые ранее перенесли отит, нередко закладывает уши, а все потому, что в барабанных перепонках образуются спайки.
6. Снижение атмосферного давления. Особенно часто испытывают неприятное ощущение заложенности ушей те люди, которые летают на самолетах.
7. Серная пробка. При неправильном очищении ушей сера может накопиться в слуховом проходе, в результате чего человек почувствует, что у него заложило одно ухо, иногда - сразу два, и он практически ничего не слышит.
В случае, когда заложенность ушей или одного уха беспокоит вас регулярно, следует обратиться к ЛОРу, который установит истинную причину данного явления и поможет избавиться от него при помощи определенных процедур или медикаментозной терапии.
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