Когда закладывает уши: названы самые частые причины

Врачи объяснили, на что следует обратить внимание при заложенности ушей.Практически каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с таким ощущением, как заложенность в одном или сразу двух ушах. В большинстве случаев это может происходить в следствие развития некоторых заболеваний.1.Для женщин в положении заложенность ушей - не редкость, главными провокаторами чего могут быть анемия и гипотония.2.Заложенность ушей может быть спровоцирована гипертонией и травмами головы, которые негативно влияют на функциональность слухового нерва.3.Воспаление в ушах и их заложенность часто свидетельствуют о запущенности или осложнении после перенесенных простудных и вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.4.Сердечники нередко обращаются к врачам с жалобой на периодическую заложенность в ушах.5.У людей, которые ранее перенесли отит, нередко закладывает уши, а все потому, что в барабанных перепонках образуются спайки.6.Особенно часто испытывают неприятное ощущение заложенности ушей те люди, которые летают на самолетах.7.При неправильном очищении ушей сера может накопиться в слуховом проходе, в результате чего человек почувствует, что у него заложило одно ухо, иногда - сразу два, и он практически ничего не слышит.В случае, когда заложенность ушей или одного уха беспокоит вас регулярно, следует обратиться к ЛОРу, который установит истинную причину данного явления и поможет избавиться от него при помощи определенных процедур или медикаментозной терапии.