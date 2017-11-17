Вода с лимоном: названы важные целебные свойства

Как плодотворно она влияет на организм.Почему полезно добавлять лимон в воду и как правильно это делать? Мы расскажем тебе 12 причин начать свой день со стакана воды с лимоном.Богатый полезными веществами состав воды обусловлен тем, что ты добавляешь к нему лимон. Этот фрукт обладает массой целебных свойств, содержит витамины группы В, С, Р, А, железо, фосфор, цинк, магний, кальций, калий. Также лимон крайне полезен для нормального функционирования мозга и нервной системы.Для того чтобы твой желудочно-кишечный тракт нормально функционировал, выпивай натощак стакан воды с соком лимона. Желательно ничего не есть после этого в течение 15–30 минут. Лимонный сок способен снять симптомы изжоги, убрать отрыжку и препятствовать газообразованию в кишечнике.Людям, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, полезно выпивать натощак теплую воду с лимоном. Все дело в том, что лимонный сок очищает артерии, сосуды и снижает риск развития сердечных заболеваний.Вода с соком лимона помогает очищать сосуды и артерии, благотворно влияет на кровь человека. Лимон используют даже при лечении таких болезней, как холера и малярия. Также этот напиток борется с высоким кровяным давлением, стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови.Помимо того что вода с лимоном выводит токсины из организма, она также ускоряет обмен веществ, очищает кишечник и организм в целом.Благодаря тому что лимонная вода богата витаминами и минералами она активизирует защитные силы организма, борется с простудными и инфекционными заболеваниями. Главное в таком напитке — это систематическое его употребление. Это хорошее средство для профилактики простудных заболеваний, если ты уже подхватила простуду, лимон можно использовать для лечения горла.Лимон богат витамином С, который укрепляет организм и повышает его сопротивляемость вирусам. Если витамина С в организме недостаточно, человек начинает ощущать вялость, усталость. Витамин С имеет свойство накапливаться в теле человека, поэтому его необходимо употреблять ежедневно.Лимонный сок выводит шлаки и токсины из организма, а это положительно отражается на коже, ведь, как известно, обо всех проблемах наше тело сигнализирует высыпаниями на коже лица. Регулярное употребление воды с лимоном — залог матовой и сияющей кожи.Еще одно полезное свойство лимонной воды — сильные вкус и запах, которые способны перебить неприятные запахи и сохранить свежесть ротовой полости. В чистом виде сок лимона способен разъедать зубную эмаль, однако вода смягчает его действие.Вода с лимоном повышает метаболизм, а значит, способствует похудению и нормализует вес. Лимонная кислота расщепляет жир. Такой напиток также можно употреблять перед тренировками, это повысит эффективность физических упражнений.Вода с лимоном натощак бодрит не хуже ароматного кофе. Это объясняется наличием витаминов Р и С, которые отвечают за жизненный тонус и работоспособность.Наукой доказано, что даже запах лимона способен прогнать тревогу и уныние, а регулярное употребление такого напитка будет поддерживатьтвое настроение на высоте. Также лимон избавляет от депрессии и успокаивает нервную систему.