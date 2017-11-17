Вода с лимоном: названы важные целебные свойства
Почему полезно добавлять лимон в воду и как правильно это делать? Мы расскажем тебе 12 причин начать свой день со стакана воды с лимоном.
1. Содержит витамины
Богатый полезными веществами состав воды обусловлен тем, что ты добавляешь к нему лимон. Этот фрукт обладает массой целебных свойств, содержит витамины группы В, С, Р, А, железо, фосфор, цинк, магний, кальций, калий. Также лимон крайне полезен для нормального функционирования мозга и нервной системы.
2. Улучшает работу ЖКТ и печени
Для того чтобы твой желудочно-кишечный тракт нормально функционировал, выпивай натощак стакан воды с соком лимона. Желательно ничего не есть после этого в течение 15–30 минут. Лимонный сок способен снять симптомы изжоги, убрать отрыжку и препятствовать газообразованию в кишечнике.
3. Оздоравливает сердце
Людям, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, полезно выпивать натощак теплую воду с лимоном. Все дело в том, что лимонный сок очищает артерии, сосуды и снижает риск развития сердечных заболеваний.
4. Очищает кровь
Вода с соком лимона помогает очищать сосуды и артерии, благотворно влияет на кровь человека. Лимон используют даже при лечении таких болезней, как холера и малярия. Также этот напиток борется с высоким кровяным давлением, стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови.
5. Выводит токсины
Помимо того что вода с лимоном выводит токсины из организма, она также ускоряет обмен веществ, очищает кишечник и организм в целом.
6. Помогает при простуде
Благодаря тому что лимонная вода богата витаминами и минералами она активизирует защитные силы организма, борется с простудными и инфекционными заболеваниями. Главное в таком напитке — это систематическое его употребление. Это хорошее средство для профилактики простудных заболеваний, если ты уже подхватила простуду, лимон можно использовать для лечения горла.
7. Укрепляет иммунитет
Лимон богат витамином С, который укрепляет организм и повышает его сопротивляемость вирусам. Если витамина С в организме недостаточно, человек начинает ощущать вялость, усталость. Витамин С имеет свойство накапливаться в теле человека, поэтому его необходимо употреблять ежедневно.
8. Улучшает состояние кожи
Лимонный сок выводит шлаки и токсины из организма, а это положительно отражается на коже, ведь, как известно, обо всех проблемах наше тело сигнализирует высыпаниями на коже лица. Регулярное употребление воды с лимоном — залог матовой и сияющей кожи.
9. Освежает дыхание
Еще одно полезное свойство лимонной воды — сильные вкус и запах, которые способны перебить неприятные запахи и сохранить свежесть ротовой полости. В чистом виде сок лимона способен разъедать зубную эмаль, однако вода смягчает его действие.
10. Снижает вес
Вода с лимоном повышает метаболизм, а значит, способствует похудению и нормализует вес. Лимонная кислота расщепляет жир. Такой напиток также можно употреблять перед тренировками, это повысит эффективность физических упражнений.
11. Повышает тонус
Вода с лимоном натощак бодрит не хуже ароматного кофе. Это объясняется наличием витаминов Р и С, которые отвечают за жизненный тонус и работоспособность.
12. Улучшает настроение
Наукой доказано, что даже запах лимона способен прогнать тревогу и уныние, а регулярное употребление такого напитка будет поддерживатьтвое настроение на высоте. Также лимон избавляет от депрессии и успокаивает нервную систему.
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