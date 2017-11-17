Эти продукты могут уберечь от онкологии

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Последнее время в обществе значительно чаще слышны разговоры о раковых заболеваниях.Однако, действительно ли так просто оказаться жертвой страшного недуга?..Как отметила специалист, первое, что значительно ослабляет организм - это страх."Страх - это max форма стресса для организма. А стресс - это сбой всех систем в организме. Наш организм самовосстанавливающийся и саморегулирующийся биологически совершенный механизм", - подчеркнула Христянович.Этим самым диетолог объясняет, что не все зависит от воли человека, поэтому часто разговоры о том, как уберечь себя от недуга ни к чему не приводят.Однако о своем теле и кислотно-щелочном балансе организма стоит заботиться, так как еще в 1932 году немецкий биохимик Отто Варбург получил Нобелевскую премию за то, что доказал зависимость между заболеванием раком и внутренним закислением среды. Раковые клетки живут только в кислой среде, в щелочной они умрут ровно через 3 часа."Некислые продукты: мясо, рыба, яйца, белый хлеб, сахар - главные виновники закисления. А кислые на вкус, такие как лимон, наоборот ощелачивают. Все овощи и кислые фрукты - ощелачивают, а остальные продукты закисляют (есть исключения, но небольшие)", - продолжила диетолог."Конечно, кушать надо все, но при этом соблюдать пропорции. Для здорового человека пропорция ощелачивающих и окисляющих продуктов в меню должны быть 50:50, а для больных - 80:20", - продолжила она.Свой день Христянович советует начинать с теплой воды с лимоном. В ежедневном рационе должны быть свежевыжатым овощные соки с волокнами."Фруктовый сок мало чем отличается от Колы! Фрукты полезны сами по себе, но вот в соках содержится столько же сахара, сколько в Кока-коле. В них нет клетчатки, мало антиоксидантов, много калорий. В общем, пользы мало", - подчеркнула эксперт.Обязательно стоит включать в рацион следующие продукты- сырые сезонные овощи, зеленые листовые салаты и кислые продукты;- цельнозерновые, бобовые, орехи, семечки (подсолнечника, льняные, чиа);- растительные масла: оливковое, кокосовое, льняное, органическое какао;- много чистой воды и травяного чая;- пророщенные зерна (покупайте готовые, так проще!);- много чеснока;- куркума."А еще переходим на глубокое дыхание! Глубокое дыхание стимулирует лимфатическую систему и способствует ее очищению от токсинов. И также небольшие физические нагрузки. Лучше йога. Прокачивая мышцы, вы прокачиваете лимфатическую систему. А она большой помощник в борьбе с токсинами", - подытожила Христянович.