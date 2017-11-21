Излишек соли в рационе убивает микрофлору кишечника
Этот вывод группа специалистов из США, Бельгии и Германии сделала после экспериментов с мышами. Животных в течение нескольких недель сначала кормили продуктами, содержащими нормальный уровень соли, а потом продуктами с высоким содержанием соли.
Именно последняя версия рациона приводила к смерти лактобактерий (Lactobacillus murinus).
Параллельно у животных повышалось давление и количество иммунных клеток Th17, связываемых с гипертонией и аутоиммунными заболеваниями. Также было проведено исследование с участием 12 взрослых мужчин, которые в течение двух недель ежедневно потребляли по шесть лишних граммов соли. В итоге на 14 день в их организме были зафиксированы те же изменения, что и у мышей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил microb в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий