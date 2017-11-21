Стало известно, почему женщины чаще страдают ожирением

Ученые из Университета Калифорнии довели, что у женщин, которые испытали травматические события, риск развития ожирения более высокий.Полученные результаты демонстрируют, как стресс может повлиять на привычки в еде и привести к увеличению веса.Цифры Национального института здоровья США показывают, что около 67% женщин имеют избыточный вес, при этом женщины страдают от ожирения чаще, чем мужчины.Что же касается посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), женщины также страдают от этого недуга в два раза чаще, чем мужчины. Примерно у 20% людей, которые испытывают серьезную эмоциональную травму, в итоге развивается ПТСР.В ходе испытаний специалисты рассмотрели около 22000 женщин среднего и пожилого возраста. Эта группа подвержена более высокому риску развития ожирения, чем другие возрастные группы, отмечают ученые. Все стрессовые события, пережитые участницами, были разделены на две категории: значительные травматические события, происходящие на протяжении всей жизни (например физическое насилие или смерть ребенка), и негативные жизненные события, которые произошли за последние пять лет. Оценив индекс массы тела женщин, эксперты пришли к выводу, что одно травматическое событие в жизни увеличивало риск развития ожирения на 11%. Женщины, которые пережили четыре и более травматических события, на 36% чаще страдали ожирением.Полученные данные указывают на то, что медики должны рассмотреть вопрос о лечении психологического стресса в рамках подхода к управлению весом.