Некоторые правила здорового питания вредят здоровью

По мнению ряда специалистов, некоторые принципы правильного питания могут пойти организму не на пользу, а во вред. Ученые рассказали о типичных ошибках в этой области.В частности, эксперты прокомментировали такое популярное утверждение со стороны адептов здорового питания, как необходимость есть много клетчатки. По их словам, хотя употребление продуктов, богатых твердыми пищевыми волокнами, действительно важно для здоровья, - избыток клетчатки в организме небезопасен. Ее обилие способно усилить процесс язвенных заболеваний, запоров и даже снижает иммунитет, так как требует слишком больших усилий на переваривание.Также, высказались эксперты, нужно с умом есть овсянку. Завтрак из овсяной каши считается суперполезным. На самом деле это так только при условии, что каша приготовлена из цельного овсяного зерна и не содержит вкусовых добавок – готовые каши из овсяных хлопьев этому условию не соответствует.Насколько полезен в действительности другой тренд - отказ от мяса? Ученые подтверждают: изделия из обработанного мяса - колбасы, сосиски, сардельки, - повышают риск развития рака в силу содержащихся в них искусственных химических компонентов. Однако полный отказ от животных белков приводит к недостатку витаминов и минералов, предупреждают врачи. Растительная пища восполнить его не в состоянии.Один из самых частых советов в области здорового питания – есть жирную рыбу, источник Омега3 жирных кислот. Лучше всего, как считается, для этого походит семга. Но эксперты предостерегают о том, что семга может содержать в себе частицы тяжелых металлов, которыми загрязнены естественные водоемы. Их попадание в организм провоцирует эндокринные нарушения, рак.