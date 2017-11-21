Некоторые правила здорового питания вредят здоровью
В частности, эксперты прокомментировали такое популярное утверждение со стороны адептов здорового питания, как необходимость есть много клетчатки. По их словам, хотя употребление продуктов, богатых твердыми пищевыми волокнами, действительно важно для здоровья, - избыток клетчатки в организме небезопасен. Ее обилие способно усилить процесс язвенных заболеваний, запоров и даже снижает иммунитет, так как требует слишком больших усилий на переваривание.
Также, высказались эксперты, нужно с умом есть овсянку. Завтрак из овсяной каши считается суперполезным. На самом деле это так только при условии, что каша приготовлена из цельного овсяного зерна и не содержит вкусовых добавок – готовые каши из овсяных хлопьев этому условию не соответствует.
Насколько полезен в действительности другой тренд - отказ от мяса? Ученые подтверждают: изделия из обработанного мяса - колбасы, сосиски, сардельки, - повышают риск развития рака в силу содержащихся в них искусственных химических компонентов. Однако полный отказ от животных белков приводит к недостатку витаминов и минералов, предупреждают врачи. Растительная пища восполнить его не в состоянии.
Один из самых частых советов в области здорового питания – есть жирную рыбу, источник Омега3 жирных кислот. Лучше всего, как считается, для этого походит семга. Но эксперты предостерегают о том, что семга может содержать в себе частицы тяжелых металлов, которыми загрязнены естественные водоемы. Их попадание в организм провоцирует эндокринные нарушения, рак.
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