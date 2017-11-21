Мобильные приложения действительно помогают следить за здоровьем
Всего проводилось три исследования программ для мобильных телефонов, призванных влиять на поведение их пользователей. Результаты опроса, посвященного диетическим и фитнес-приложениям, были ровно такими, как ожидалось – более 90% пользователей сообщали о положительном эффекте от их применения, уточняя, что программы повышали их мотивацию к правильному питанию и занятиям спортом. Однако, как оказалось, те приложения, которые разработаны для помощи людей с нарушениями психики или эмоциональной сферы, также эффективны.
Около 90% участников рассказали, что они стали морально чувствовать себя лучше в процессе использования специальных приложений. Программы помогали им быть более уверенными, целеустремленными, мотивированными, способствовали тому, что эти пользователи вовремя справлялись со своими проблемами в сфере психики или эмоций. Такие люди часто ощущают, что теряют контроль над собой и своими реакциями, и приложения помогают им удерживать этот контроль. В России также существуют такие приложения: ранее была анонсирована программа для смартфона «АнтиПаника», которая помогала людям справляться с паническими атаками. Сейчас вышло ее продолжение-дополнение «АнтиПаника Pro», в котором содержатся дополнительные тренинги для борьбы с тревожностью: техники релаксации и расслабления, тренировки внимания и другие полезные методики.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил labus в категорию Разное
Добавить комментарий