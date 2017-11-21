Мобильные приложения действительно помогают следить за здоровьем

Помогают ли приложения следить за душевным и физическим здоровьем? Научная группа из Университета Бригэма Янга (Brigham Young University) отвечает на этот вопрос утвердительно. Специалисты опросили около 600 человек, которые пользовались мобильными приложениями, чтобы контролировать свое питание, физическую активность и психическое здоровье, в течение шести месяцев до начала анкетирования.Всего проводилось три исследования программ для мобильных телефонов, призванных влиять на поведение их пользователей. Результаты опроса, посвященного диетическим и фитнес-приложениям, были ровно такими, как ожидалось – более 90% пользователей сообщали о положительном эффекте от их применения, уточняя, что программы повышали их мотивацию к правильному питанию и занятиям спортом. Однако, как оказалось, те приложения, которые разработаны для помощи людей с нарушениями психики или эмоциональной сферы, также эффективны.Около 90% участников рассказали, что они стали морально чувствовать себя лучше в процессе использования специальных приложений. Программы помогали им быть более уверенными, целеустремленными, мотивированными, способствовали тому, что эти пользователи вовремя справлялись со своими проблемами в сфере психики или эмоций. Такие люди часто ощущают, что теряют контроль над собой и своими реакциями, и приложения помогают им удерживать этот контроль. В России также существуют такие приложения: ранее была анонсирована программа для смартфона «АнтиПаника», которая помогала людям справляться с паническими атаками. Сейчас вышло ее продолжение-дополнение «АнтиПаника Pro», в котором содержатся дополнительные тренинги для борьбы с тревожностью: техники релаксации и расслабления, тренировки внимания и другие полезные методики.