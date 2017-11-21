Секреты идеальной улыбки
Во-первых, не стоит ждать многого от отбеливающих паст – некоторые из них и вовсе не содержат ингредиентов, способствующих осветлению эмали. В основном в такого рода продукты добавляют абразивные вещества, которые всего лишь снимают налет с поверхности зуба и только при условии, что вы правильно чистите зубы. Наш вам совет: хотите улучшить цвет зубов за счет отбеливающей пасты – ищите продукт с перекисью водорода. Благодаря особым свойствам этот простой раствор осветляет не только эмаль, но и органические вещества, находящиеся в дентине. После такого воздействия зубы становятся белыми “изнутри” и не темнеют в течение долгого времени.
Готовы поспорить, что каждый раз перед курсом домашнего отбеливания вы чистите зубы. Ведь говорят, будто от этого поверхность зубов после процедуры становится на несколько оттенков светлее обещанного, да и паста перебивает неприятный вкус геля. На самом деле все наоборот: использование пасты перед отбеливанием негативно влияет на его эффект. В особенности, если речь идет о фторсодержащих пастах. Частицы фтора оседают на эмали и не дают перекиси проникнуть в дентин. Если вы не переносите вкуса отбеливающих пластинок, то перед их использованием почистите зубы натуральной пастой с мятным вкусом. Хотите получить стопроцентно безупречный результат? Рекомендуем перед процедурой воспользоваться зубной нитью. Она с легкостью устранит налет, мешающий гелю проникнуть под эмаль.
Есть предположение, что вы отбеливаете зубы непосредственно перед вечеринкой. Ведь когда же еще выпадет такой отличный шанс похвастаться белоснежной улыбкой? Однако такой подход в корне не верен. Дело в том, что из-за перекиси водорода поверхность зубов как минимум на 72 часа становится более пористой и уязвимой для образования пигментных пятен. В этот период стоит отказаться от продуктов, без которых не обходится ни одна дружеская встреча. Если мечтаете надолго сохранить эффект отбеливания, то после его проведения на ближайшие несколько дней забудьте о вине, соке, кока-коле, ягодах, мороженом с топпингом из вкусных сиропов и другой окрашивающей зубы еде.
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