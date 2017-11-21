Секреты идеальной улыбки

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На какие только жертвы не приходится идти, чтобы стать обладателями белоснежной улыбки: пять раз в день чистить зубы, постоянно покупать наборы для домашнего отбеливания, отказываться от любимых напитков, таких как кофе и чай, а обожаемое красное вино заменять белым. Однако даже такие серьезные меры не приносят результатов. Давайте разберемся, в чем причина неудач?Во-первых, не стоит ждать многого от отбеливающих паст – некоторые из них и вовсе не содержат ингредиентов, способствующих осветлению эмали. В основном в такого рода продукты добавляют абразивные вещества, которые всего лишь снимают налет с поверхности зуба и только при условии, что вы правильно чистите зубы. Наш вам совет: хотите улучшить цвет зубов за счет отбеливающей пасты – ищите продукт с перекисью водорода. Благодаря особым свойствам этот простой раствор осветляет не только эмаль, но и органические вещества, находящиеся в дентине. После такого воздействия зубы становятся белыми “изнутри” и не темнеют в течение долгого времени.Готовы поспорить, что каждый раз перед курсом домашнего отбеливания вы чистите зубы. Ведь говорят, будто от этого поверхность зубов после процедуры становится на несколько оттенков светлее обещанного, да и паста перебивает неприятный вкус геля. На самом деле все наоборот: использование пасты перед отбеливанием негативно влияет на его эффект. В особенности, если речь идет о фторсодержащих пастах. Частицы фтора оседают на эмали и не дают перекиси проникнуть в дентин. Если вы не переносите вкуса отбеливающих пластинок, то перед их использованием почистите зубы натуральной пастой с мятным вкусом. Хотите получить стопроцентно безупречный результат? Рекомендуем перед процедурой воспользоваться зубной нитью. Она с легкостью устранит налет, мешающий гелю проникнуть под эмаль.Есть предположение, что вы отбеливаете зубы непосредственно перед вечеринкой. Ведь когда же еще выпадет такой отличный шанс похвастаться белоснежной улыбкой? Однако такой подход в корне не верен. Дело в том, что из-за перекиси водорода поверхность зубов как минимум на 72 часа становится более пористой и уязвимой для образования пигментных пятен. В этот период стоит отказаться от продуктов, без которых не обходится ни одна дружеская встреча. Если мечтаете надолго сохранить эффект отбеливания, то после его проведения на ближайшие несколько дней забудьте о вине, соке, кока-коле, ягодах, мороженом с топпингом из вкусных сиропов и другой окрашивающей зубы еде.