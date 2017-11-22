Простые способы нормализации артериального давления

Повышенное давление в артериях (от 140/90 мм рт. столба) определяют термином артериальной гипертензией. Гипертония – одна из форм гипертензии, являющаяся самостоятельным заболеванием.Опасность повышенного давления заключается в том, что длительное время гипертония протекает бессимптомно. А когда появляются признаки болезни, уже есть изменения и нарушение функционирования важных органов: сердца, почек, головного мозга.Даже незначительное повышение давления в несколько раз увеличивает риск развития инсультов, почечной недостаточности, инфарктов, поэтому крайне важно следить за своим здоровьем и в случае необходимости принимать меры для нормализации давления.1. Валериановую настойку (большой концентрации) без примеси нюхать перед сном в течение 1–1,5 минуты каждой ноздрей. Продолжительность 2–4 месяца. На людей с высоким артериальным давлением валериана не оказывает быстрого и заметного действия, затем она начинает благотворно снижать артериальное давление.У некоторых на следующий день болит голова. Это значит, что валериана действует, но доза слишком велика, поэтому следует в первые дни лечения делать вдох неглубокий, затем постепенно увеличивать. Ни в коем случае нельзя нюхать валериану, когда необходимо бодрствовать. В этом случае борьба со сном после вдыхания валерианы ведет к нервному расстройству.2. Также для снижения давления принимают морковный сок в разных сочетаниях.- Смешать по 1 стакану меда, морковного сока, сока хрена с соком лимона. Хранить в стеклянной банке с плотной крышкой в прохладном месте. Принимать по 1–2 чайные ложки 3 раза в сутки за 1 час до еды или через 2–3 часа после приема пищи.- Смешать по 1 стакану меда, морковного и свекольного сока, сока хрена с соком одного лимона. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды. Длительность лечения 1,5–2 месяца. Натертый хрен предварительно настаивать в воде в течение 36 часов.Сельдерей, средиземноморские семечки, рыба (в том числе – жирная), картофель белый, водоросли.Приучите себя есть без очищенной и даже йодированной соли или употребляйте соль в очень малых дозах:- избегайте продуктов, на этикетках которых увидите надпись, что он содержит соль;- при повышенном артериальном давлении будет хороша та пища, в которой много клетчатки (овсяные, рисовые, пшеничные, ржаные отруби);- ешьте яблоки, спаржу, морскую дыню, бананы, брокколи, баклажаны, чеснок, грейпфрут, зеленые лиственные овощи, коричневый рис, гречку, пшено, перловку.