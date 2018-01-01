Названы ранее неизвестные полезные свойства чая

Чай – это настоящая сокровищница веществ, которые способствуют выздоровлению и хорошему самочувствию.К тому же, чай способствует регенерации клеток кожи и борется с шелушением и сухостью. Предлагаем вам несколько рецептов чая, которые улучшат состояние кожи.В такой чай входят цветы календулы, красный клевер и экстракт лимона. Такое сочетание способствует отбеливанию и успокоению кожи. Тем более сочетание цитрусовых и трав согреет вас в холодную пору.В зимнее время кожа всегда страдает от обезвоживания и шелушения. Кроме средств по уходу, рекомендуется добавить в свой рацион чай из можжевельника, листьев зеленого ройбуша, цветов гибискуса, облепихи, шиповника и одуванчика. Именно эти компоненты считаются лучшими натуральными увлажнителями. Также он поможет замедлить процесс старения, обеспечит увлажнение и улучшит эластичность кожи.Лайм, цветы шиповника и лепестки роз активно борются со свободными радикалами, способствуют омоложению кожи и придают ей здоровый блеск. В результате кожа омолаживается и имеет равномерный тон.Если у вас был тяжелый день, тогда заварите себе смесь мяты перечной и обычной, добавьте лемонграсс, лаванду, апельсиновую цедру и шалфей. Такой чай способствует выделению токсинов и придаст вашей коже более свежий и отдохнувший вид.