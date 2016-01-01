Лекарства в России стали более качественными

Росздравнадзор обнародовал результаты проверок, которые специалисты ведомства провели за первые девять месяцев 2017 года. Всего было исследовано более 27 тысяч лекарственных средств (за аналогичный период 2016 года – 24,4 тысячи, 2015 года – 23 тысячи).

Даже при том, что общее количество проверок увеличилось, количество найденных лекарств ненадлежащего качества значительно сократилось. В 2016 году некачественными были признаны 1299 серий лекарственных средств – они по тем или иным параметрам не соответствовали требованиям. В 2017 году – только 618 серий. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на специалистов Росздравнадзора.

Чаще всего лекарства отзывали из продажи из-за их несоответствия описанию: неправильного количества таблеток в упаковке, повреждения самой упаковки или маркировки на ней, неверного описания, присутствия примесей. По этой причине из обращения вывели 342 серии лекарств. Еще 260 серий производители отозвали самостоятельно.

Менее 1% серий оказалось подделкой – всего шесть, и еще 10 были ввезены нелегально. Эксперты предположили, что резкое сокращение количества некачественного товара вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего, производители осознали, что в некоторых случаях за поставку некачественных лекарств их может ожидать ответственность вплоть до уголовной, а также, поскольку вскоре Россия перейдет на обязательную маркировку лекарств, отслеживать такие лекарства станет намного проще, поэтому недобросовестные производители снижают обороты.
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Добавил Ivan в категорию Фармакология

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