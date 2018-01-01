Ученые: загрязнение воздуха может вызывать бесплодие у мужчин

Высокий уровень загрязнения воздуха может ухудшать качество спермы у мужчин, что может заметно повышать вероятность развития бесплодия и снижать уровень рождаемости в странах с плохой экологией, говорится в статье, опубликованной в журнале Occupational and Environmental Medicine."Сам по себе данный эффект достаточно мал с клинической точки зрения, но, тем не менее, он представляет важную угрозу для здоровья нации. Учитывая то, что воздух загрязнен почти во всех регионах проживания человека, даже слабое влияние загрязнителей на форму спермы может породить большое число бесплодных семейных пар", — пишут Синь Цянь Ляо (Xiang Qian Lao) из Китайского университета Гонконга (Китай) и его коллеги.По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет. Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии.