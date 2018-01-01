Ученые обнаружили вещество, которое избавит человечество от ожирения

Ученые из университета Мичигана рассказали, как корица помогает бороться с лишним весом. Оказалось, пряность содержит вещество циннамальдегид, защищающее человеческий организм от ожирения и гипергликемии.Ученые давно знают об уникальных свойствах корицы, но не могли разгадать схему работы коричного альдегида. В древние времена у людей не было доступа к жирной пище, поэтому в их организме выработался защитный организм, запасающий липиды. Энергия копилась в жировой ткани и расходовалась при необходимости.С годами потребность в жирах отпала и началась «эпидемия» ожирения. Механизм, вырабатываемый веками, мешает современным людям бороться с лишним весом, а для запуска термогенеза необходим «катализатор», которым как раз оказался циннамальдегид.Ученые провели исследование с людьми из разных возрастных групп и с разной массой тела. Взятые у добровольцев ткани с адиопоцитами обработали коричным альдегидом. Оказалось, простая манипуляция запускает в организме выработку белка Fgf21 и Ucp1, ускоряющих метаболизм.Эксперты намерены детально изучить корицу и рассчитать дозировки, которые позволят людям эффективно худеть, не тратя деньги и энергию.