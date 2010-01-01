20 способов держать мозг в тонусе

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Хотя многие считают, что способности нашего разума ограничены коэффициентом IQ, существует ряд способов улучшить когнитивные способности. Для этого нужно каждый день нагружать, тренировать и удивлять мозг.Предприниматель Джейсон Демерс утверждает, что при наличии мотивации и решимости любой человек может стать умнее. Для этого он предлагает внедрить в повседневную жизнь 20 полезных привычек.Выделите 10-20 минут в день, которые вы будете посвящать изучению интересной для вас темы. Это может быть история Китая, теория относительности или правила этикета. На самом деле это может быть все что угодно.Возможно, сначала вам будет тяжело. Но потом вы будете ждать этих минут тишины наедине с новыми открытиями.Необязательно отправляться в путешествие. Можно сходить в новую кофейню или добираться на работу новым маршрутом. Большинству людей нравятся привычные места. Нам комфортнее и спокойнее в знакомом ресторане или магазине, потому что не нужно долго изучать меню или искать примерочные.Однако полезнее как раз попадать в непривычные ситуации. Необходимость приспособиться к новым условиям заставляет мозг решать неожиданные задачи.Все радуются, получив заветный диплом. Ведь большинство идет в институт только ради него, потому что «так надо» и «лучше для будущего». Образование во взрослом возрасте дает гораздо больше. Вы учитесь уже не ради бумажки, а ради новых знаний.Пойти на курсы или получить второе высшее — лучший способ траты времени, денег и энергии. К тому же это повод испытать себя и попробовать что-то новое. Необязательно изучать что-то серьезное. Для начала вполне подойдут любительские курсы.Возьмите за правило минимум 20 минут в день (10 утром и 10 вечером) уделять новостям. Их важно именно читать, а не слушать по радио или смотреть по телевизору. Анализируя повестку дня, вы заставляете мозг работать.Это самый простой способ тренировки мозга. Вы расширяете кругозор и лексикон, незаметно для себя подтягиваете грамматику и учитесь правильно строить предложения. К тому же чтение — это способ развить воображение, путешествуя в пространстве и времени.Чем бы вы ни занимались, любую задачу можно выполнить двумя способами: привычным и альтернативным. Второй вам придется изобрести самостоятельно. Взгляните на рабочий процесс по-новому, старайтесь мыслить нестандартно, решать проблемы творчески и предлагать свежие идеи.Вместо того, чтобы переживать из-за каждого нового проекта, расслабьтесь и начинайте искать альтернативные пути для достижения конечной цели.Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Не стоит преследовать цели, которые легко достичь. Стоит нацеливаться на то, что удается сделать с трудом, приложив немалые усилия». Поэтому постоянно придумывайте себе сложные задачи — выучить иностранный язык, понять, как монтировать видео в новой программе и т.д.Не ограничивайте себя фразами из серии «это не для меня», «мне этого никогда не освоить» и т.д. Часто именно низкая оценка собственных возможностей преграждает путь к успеху.Представьте себе штангиста. Он не сразу берет вес в 200 кг. Тренировки начинаются с меньшей массы, но постепенно он приходит к своей цели. Требуется только время и вера в себя.Решайте судоку, разгадывайте кроссворды, освойте покер и бридж, устраивайте с детьми игры на запоминание. Эти простые и веселые способы не позволят мозгу закостенеть.Для решения сложных задач прибегните к классическому приему «5 почему». Основная его задача — поиск первопричины проблемы с помощью повторения одного вопроса — «Почему?».Каждый последующий вопрос задается к ответу на предыдущий. Количество «5» подобрано эмпирическим путем и считается достаточным для нахождения решения типичных проблем.Кончено, высокие технологии существенно облегчают жизнь. И все-таки попробуйте обходиться без них в некоторых ситуациях. Например, найти нужный адрес без навигатора или посчитать, сколько вы потратили сегодня, без калькулятора.Художественное мышление создает новые возможности для поиска нестандартных решений. Поэтому используйте свой творческие потенциал и развивайте таланты. Фотографируйте, вышивайте, украшайте дом и пойте хотя бы для себя.В 2014 году была опубликована научная работа, доказывающая, что изобразительное искусство может улучшить связи между нейронами человеческого мозга. Как утверждают ученые, рисование помогает нам лучше сосредотачиваться на предмете и быстрее усваивать знания.Альбом с раскрасками — простой и доступный способ арт-терапии. Он дает возможность творчески выразить себя, расслабиться и снять стресс.Отговорки из серии «не умею» или «медведь на ухо наступил» не принимаются. Треугольник, детскую флейту или электронное пианино может освоить каждый.Музицирование улучшает зрительно-моторную координацию, память, концентрацию и математические навыки. Последние нужны для подсчета тактов и попадания в музыкальный размер.Ведите дневник или блог, придумывайте сказки на ночь для детей или внуков. Или же просто пишите для себя. Литературное творчество улучшает память и аналитические способности.Представьте себя другим человеком. Продумайте его распорядок дня, привычки и правила. Попробуйте ради шутки за семейным ужином вести себя как этот вымышленный персонаж. Такое перевоплощение расширяет границы сознания.Мозг воспринимает медитацию как отдых, что позволяет ему лучше справляться со страхом, тревогой и депрессией. Кроме того, медитация улучшает концентрацию и внимание.Список продуктов с научно доказанной пользой для мозга давно известен. Это грецкий орех, черный шоколад, зеленый чай, морская капуста, шпинат, жирная рыба и яйца. А вот фастфуд, сладкую газировку, алкоголь и жирную пищу лучше исключить.Физическая активность так же необходима мозгу, как и мыслительная. В 2010 году в журнале Neuroscience были описаны данные экспериментов над обезьянами. Приматы, которые делали физические упражнения, усваивали новые задачи и выполняли их в два раза быстрее своих «ленивых» сородичей.Все логично: физическая активность улучшает снабжение мозга кислородом, что и способствует его продуктивной работе.Нет двух людей с одинаковым жизненным опытом. Каждый человек воспринимает информацию индивидуально, по-своему хранит воспоминания и анализирует события. Это делает общение столь важным для здоровья мозга.Неважно, касается разговор религии, финансов, политики или модных тенденций, полезно уметь быть хорошим слушателем. Хотя мы все склонны думать, что наше мнение единственно правильное, порой хорошо знать и другую точку зрения.