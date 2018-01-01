Во сколько и что есть вечером?

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Во сколько ужинать, если вы вернулись в 9 вечера с работы или с тренировки? И какие продукты разрешены в это время? Рассказывает известный диетолог Наталья Зубарева.«Ужин отдай врагу» — один из самых распространенных мифов. Многие диеты базируются на том, что последний раз вы едите в шесть вечера. Если мы говорим о правильном питании, то все зависит от биологических ритмов человека. Если вы жаворонок — встаете в шесть утра и ложитесь в девять вечера — для вас ужин действительно должен быть в шесть вечера.Современный человек встает рано, но ложится поздно — в час-два ночи. Запомните: последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Если вы возвращаетесь с тренировки или работы, например, в 9 вечера — обязательно поешьте, но спать нужно лечь не раньше полуночи, чтобы пища успела перевариться.Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови (он будет нестабильным).Гормон стресса (кортизол) вырабатывается во время длительного голода. Когда его концентрация становится высокой, он начинает работать против вас.Поздний ужин должен быть легким — вам нужен белок, который хорошо усваивается.Многие любят есть творог и йогурты на ужин, пить молоко и кефир. Существует много исследований, показавших, что от этого возможен набор веса. У «молочки» очень высокий инсулинемический отклик, поэтому выбирайте ее только для раннего ужина.Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для переваривания пищи в разном количестве — чем позднее, тем меньше их будет. Такие продукты, как кролик, телятина и говядина, индейка и курица, нужно есть до того, как она закончит свою работу: выбирайте их для раннего ужина.Если вы спортсмен, тренируетесь несколько раз в неделю, то вместо ужина можете выпить протеин или изолят сывороточного белка — быстро переварится и не даст потерять мышечную массу.Сделайте омлет с овощами. Но не выбрасывайте желтки — это большое заблуждение, что они противопоказаны худеющим. В двух яйцах — суточная норма холестерина даже для тех, кто на диете.Хорошо усваиваемая форма белка (в отличие от мяса). Приготовьте на пару и сделайте салат с овощами — ужин получится полноценным и легким.Не бойтесь растительных жиров — их можно есть вечером. Заправляйте оливковым нерафинированным маслом и добавляйте авокадо. Разрешены некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, болгарский перец, стручковая фасоль, зелень. Салат можно сбрызнуть лимонным соком.