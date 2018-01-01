Как победить метеоризм с помощью натуральных средств?
Это один из самых распространенных симптомов диспепсии и пищевой непереносимости, хотя метеоризм также часто наблюдается при заболеваниях пищеварительного тракта.
Эти газы состоят из частиц водорода, двуокиси углерода и метана, которые вызывают характерный неприятный запах.
Хотя метеоризм и газообразование не представляют серьезной проблемы со здоровьем, их появление вызывает воспаление, расстройство желудка и из-за плохого запаха, проблемы с окружением.
Хорошей новостью является то, что существует ряд 100% натуральных средств, которые благодаря своим особенностям способствуют устранению газов, прежде чем они станут причиной проблем и дискомфорта.
Эксперты поделились 5 проверенными рецептами, которые помогут быстро справиться с этой проблемой.
1. Яблочный уксус и мед
Яблочный уксус в сочетании с медом поможет отрегулировать активность кишечной флоры, уменьшая образование газов и предотвращая проблемы с пищеварением.
Эти ингредиенты регулируют рН желудка и стимулируют кишечный транзит, обеспечивая своевременное устранение отходов и токсинов.
Ингредиенты
2 столовые ложки органического уксуса (20 мл)
1 столовая ложка меда (25 г)
1 стакан теплой воды (200 мл)
Приготовление
Размешайте уксус и мед в стакане теплой воды
Способ употребления
Пейте этот напиток натощак или после еды, если вы чувствуете, что переели.
2. Лимон и пищевая сода устранят метеоризм
Как лимон, так и пищевая сода действуют как антациды, то есть вещества, снижающие кислотность в нашей пищеварительной системе, что имеет решающее значение для лечения метеоризма.
Щелочной эффект этого средства нейтрализуют отрицательное воздействие желудочной кислоты, избегая таких симптомов, как боль в животе и воспаление.
Ингредиенты
сок ? лимона
1 чайная ложка пищевой соды (5 г)
1 стакан воды (200 мл)
Приготовление
Выжмите сок половины лимона и смешайте в стакане воды с пищевой содой.
Подождите, пока не прекратится шипучая реакция (при контакте соды с кислотой) и пейте его.
Способ употребления
Пейте это средство после каждого основного приема пищи.
Не стоит им злоупотреблять, так как это может вызвать обратный эффект.
3. Чай из корицы
Корица — это специя с противовоспалительными средствами и богатая антиоксидантами, которые приносят пользу нашей пищеварительной системе.
Она содержит вещества, кторые благоприятствуют разложению жиров и токсинов, предотвращая чрезмерное образование газов.
Ингредиенты
1 чайная ложка корицы (5 г)
1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
Нагрейте чашку воды и, когда она закипит, снимите с огня и добавьте корицу.
Дайте настояться в течение 15 минут и напиток готов к употреблению.
Способ употребления
Пейте это средство, когда чувствуете «брожение в желудке».
Не стоит пить более 3 чашек в день.
4. Настой из кардамона
Противовоспалительные и пищеварительные свойства кардамона делают его хорошим альтернативой фармацевтическим препаратам для облегчения метеоризма.
Его активные вещества уменьшают образование газов в кишечнике и, в свою очередь, способствуют удалению переработанных отходов.
Ингредиенты
? чайной ложки кардамона (2 г)
1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
Добавьте кардамон в чашку кипящей воды, накройте ее блюдцем и дайте настояться в течение 15 минут.
Затем отфильтруйте напиток через ситечко и пейте.
Способ употребления
Пейте это средство каждый раз, когда вы чувствуете, что у вас повышенное газообразование.
По желанию вы можете использовать его в качестве профилактики, если у вас намечается плотный обед или ужин.
5. Чай из больдо
Больдо — это растение, которое содержит антиоксиданты и способствует хорошему пищеварению. Также оно помогает контролировать метеоризм и устранить дисбаланс в бактериальной флоре кишечника.
Больдо известно своими многочисленными преимуществами для здоровья печени, так как помогает выводить токсины, которые копятся в тканях организма.
Кроме того, это растение является несравненным помощником в процессах пищеварения, поскольку оно способствует расщеплению отходов.
Ингредиенты
1 столовая ложка листьев больдо (10 г)
1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
Залейте листья чашкой кипятка, накройте крышкой и дайте постоять в течение 15 минут.
Затем отфильтруйте жидкость и пейте.
Способ употребления
Советуем пить чашку чая из больдо в полдень, в случае воспаления и газов, повторять после каждого основного приема пищи.
Вы часто чувствуете тяжесть в животе, и после еды испытываете метеоризм? Попробуйте эти замечательные натуральные чаи и попрощайтесь с дискомфортом в пищеварительном тракте.
Конечно, чтобы лечение было эффективным, постарайтесь придерживаться здоровой и легкой диеты.
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