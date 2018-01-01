Как победить метеоризм с помощью натуральных средств?

Метеоризм вызывают газы, которые образуются в кишечнике из-за скопления пищевых остатков и дисбаланса бактериальной флоры.Это один из самых распространенных симптомов диспепсии и пищевой непереносимости, хотя метеоризм также часто наблюдается при заболеваниях пищеварительного тракта.Эти газы состоят из частиц водорода, двуокиси углерода и метана, которые вызывают характерный неприятный запах.Хотя метеоризм и газообразование не представляют серьезной проблемы со здоровьем, их появление вызывает воспаление, расстройство желудка и из-за плохого запаха, проблемы с окружением.Хорошей новостью является то, что существует ряд 100% натуральных средств, которые благодаря своим особенностям способствуют устранению газов, прежде чем они станут причиной проблем и дискомфорта.Эксперты поделились 5 проверенными рецептами, которые помогут быстро справиться с этой проблемой.Яблочный уксус в сочетании с медом поможет отрегулировать активность кишечной флоры, уменьшая образование газов и предотвращая проблемы с пищеварением.Эти ингредиенты регулируют рН желудка и стимулируют кишечный транзит, обеспечивая своевременное устранение отходов и токсинов.Ингредиенты2 столовые ложки органического уксуса (20 мл)1 столовая ложка меда (25 г)1 стакан теплой воды (200 мл)ПриготовлениеРазмешайте уксус и мед в стакане теплой водыСпособ употребленияПейте этот напиток натощак или после еды, если вы чувствуете, что переели.Как лимон, так и пищевая сода действуют как антациды, то есть вещества, снижающие кислотность в нашей пищеварительной системе, что имеет решающее значение для лечения метеоризма.Щелочной эффект этого средства нейтрализуют отрицательное воздействие желудочной кислоты, избегая таких симптомов, как боль в животе и воспаление.Ингредиентысок ? лимона1 чайная ложка пищевой соды (5 г)1 стакан воды (200 мл)ПриготовлениеВыжмите сок половины лимона и смешайте в стакане воды с пищевой содой.Подождите, пока не прекратится шипучая реакция (при контакте соды с кислотой) и пейте его.Способ употребленияПейте это средство после каждого основного приема пищи.Не стоит им злоупотреблять, так как это может вызвать обратный эффект.Корица — это специя с противовоспалительными средствами и богатая антиоксидантами, которые приносят пользу нашей пищеварительной системе.Она содержит вещества, кторые благоприятствуют разложению жиров и токсинов, предотвращая чрезмерное образование газов.Ингредиенты1 чайная ложка корицы (5 г)1 стакан воды (250 мл)ПриготовлениеНагрейте чашку воды и, когда она закипит, снимите с огня и добавьте корицу.Дайте настояться в течение 15 минут и напиток готов к употреблению.Способ употребленияПейте это средство, когда чувствуете «брожение в желудке».Не стоит пить более 3 чашек в день.Противовоспалительные и пищеварительные свойства кардамона делают его хорошим альтернативой фармацевтическим препаратам для облегчения метеоризма.Его активные вещества уменьшают образование газов в кишечнике и, в свою очередь, способствуют удалению переработанных отходов.Ингредиенты? чайной ложки кардамона (2 г)1 стакан воды (250 мл)ПриготовлениеДобавьте кардамон в чашку кипящей воды, накройте ее блюдцем и дайте настояться в течение 15 минут.Затем отфильтруйте напиток через ситечко и пейте.Способ употребленияПейте это средство каждый раз, когда вы чувствуете, что у вас повышенное газообразование.По желанию вы можете использовать его в качестве профилактики, если у вас намечается плотный обед или ужин.Больдо — это растение, которое содержит антиоксиданты и способствует хорошему пищеварению. Также оно помогает контролировать метеоризм и устранить дисбаланс в бактериальной флоре кишечника.Больдо известно своими многочисленными преимуществами для здоровья печени, так как помогает выводить токсины, которые копятся в тканях организма.Кроме того, это растение является несравненным помощником в процессах пищеварения, поскольку оно способствует расщеплению отходов.Ингредиенты1 столовая ложка листьев больдо (10 г)1 стакан воды (250 мл)ПриготовлениеЗалейте листья чашкой кипятка, накройте крышкой и дайте постоять в течение 15 минут.Затем отфильтруйте жидкость и пейте.Способ употребленияСоветуем пить чашку чая из больдо в полдень, в случае воспаления и газов, повторять после каждого основного приема пищи.Вы часто чувствуете тяжесть в животе, и после еды испытываете метеоризм? Попробуйте эти замечательные натуральные чаи и попрощайтесь с дискомфортом в пищеварительном тракте.Конечно, чтобы лечение было эффективным, постарайтесь придерживаться здоровой и легкой диеты.