30% людей не знают, где находится поджелудочная железа

Хорошо ли вы знаете анатомию? Пожалуй, каждый с уверенностью может показать, где находится сердце, а где – желудок. Что касается других органов, например, селезенки, брыжейки или желчного пузыря, то при определении их местонахождения у некоторых их нас могут возникнуть сложности.Ученые из Университета Ланкастера провели небольшое исследование, в котором решили проверить, насколько хорошо обычные люди знают анатомию. Для участия в эксперименте они пригласили 63 добровольцев, средний возраст которых составил 36,5 лет.Каждому из них дали силуэт человека и предложили разместить внутри него разные части тела и органы. Речь шла только о том, что находится внутри организма – в том, что люди знают, где находятся уши или ноги, ученые все же не сомневались.Результаты исследования авторы опубликовали в Anatomical Sciences Education. Они с радостью отметили, что все участники правильно расположили головной мозг. Впрочем, с другими органами ситуация оказалась менее радужной. Более 90% мужчин и женщин верно расположили роговицу, 70% знали, где находятся легкие, более 80% безошибочно указали, где расположена щитовидная железа. Гораздо хуже ситуация оказалась с поджелудочной железой, селезенкой, желчным пузырем и надпочечниками. С заданием верно расположить эти органы справилось меньше трети участников.Мужчины гораздо лучше справлялись с заданием указать, где находятся мышцы, чем женщины: так, о расположении двуглавых мышц (бицепсов) знали более 80% мужчин и лишь 50% женщин. Женщины, зато, гораздо чаще верно располагали селезенку.Исследователи обеспокоены полученными результатами: они считают, что у большинства обывателей имеются серьезные пробелы в области анатомии.