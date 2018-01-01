Что съесть, чтобы не заболеть

Правда ли, что лук убивает микробы, малиновое варенье понижает температуру, а мед лечит кашель? Эксперты развенчивают популярные мифы о лечебных свойствах некоторых продуктов.С самого детства родители, бабушки и дедушки старались накормить нас побольше, почаще да повкуснее. В ход шло все — от малинового варенья до чеснока. Между тем существует множество стереотипов о продуктах, которые поднимают иммунитет, лечат и не дают заболеть снова.Это отчасти правда. Лук и чеснок содержат фитонциды, которые обладают противомикробным свойством. Но только в сыром виде!«В процессе термической обработки они теряют свои полезные свойства», утверждает терапевт Эльвира Тер-Оганесянц. Однако обращаться с этими продуктами следует осторожно — они могут нести в себе как вред, так и пользу.«Лук и чеснок нельзя включать в рацион при гастрите и повышенной выработке пищеварительного сока (гиперацидоз). Кроме того, они являются аллергенами, и детям нужно давать их аккуратно и в небольших количествах», — дополняет терапевт Ольга Чекулаева.Не совсем. Действительно, лимонная и аскорбиновая (витамин С) кислоты вырабатывают фагоциты — особые клетки, которые помогают организму бороться с бактериями. Но самого витамина С, как ни странно, больше не в цитрусовых, а в ягодах!К примеру, в плодах шиповника витамина С в несколько десятков раз больше, чем в апельсинах.Много аскорбиновой кислоты содержит зелень и болгарский перец, а также брюссельская капуста.Нужно помнить о балансе и не переборщить с этими продуктами, иначе можно вызвать раздражение желудка и кишечника. Без вреда для здоровья рекомендуют употреблять до 3000 мг аскорбиновой кислоты в сутки.Для примера:в сухом шиповнике содержится 1200 мг на 100 г,в красном сладком перце — 250 мг,в облепихе и черной смородине — 200 мг,в зелени петрушки — 150 мг,в брюссельской капусте — 120 мг,в апельсине и клубнике — 60 мг,в лимоне — всего 40 мг.Важно правильно «принимать» витаминные продукты. При воздействии высоких температур витамин С разрушается.Поэтому добавлять фрукты и ягоды в слишком горячий чай и варить морсы нецелесообразно.Лучше залить ягоды теплой водой и дать им настояться.«Полезны теплая вода с лимоном, апельсины, грейпфруты и киви. С их помощью организм наполняется лимонной и аскорбиновой кислотами, которые и повышают сопротивляемость организма. Норма аскорбиновой кислоты в сутки — 70 мг. Во время гриппа рекомендуется увеличить ее потребление в 7 раз — до 500 мг в сутки. В тех случаях, когда цитрусовые вызывают аллергию, их можно заменить яблоками — в них тоже содержатся кислоты, необходимые организму для защиты от вирусов», — предупреждает Эльвира Тер-Оганесянц.Частично это правда. Мед — это природное антибактериальное и антивирусное средство, он может выступать в роли антибиотика. Именно мед содержит 22 из 24 элементов, которые входят в состав человеческой крови. Кроме того, он богат такими витаминами, как А, В, С, E, и содержит фолиевую кислоту.При лечении простуды он используется с давних времен, но есть один существенный недостаток: при воздействии высокой температуры все его полезные свойства исчезают.Столь популярный чай с медом ничем не поможет вашему иммунитету.Гораздо полезнее медленно рассосать ложечку чистого натурального меда, чем пить с ним чай. Вязкая текстура смягчит горло и усмирит кашель. Однако такое средство подходит не для всех.«Нельзя забывать, что мед — сильный аллерген, и в рационе детей должен быть сведен к минимуму», — напоминает терапевт Ольга Чекулаева.Правда! Немногие знают, что качественный горький шоколад содержит в себе иммуноглобулины и помогает поддерживать иммунитет. Кроме того, он является хорошим помощником в борьбе с болью в горле. В какао-продуктах содержатся полезные вещества — теобромины.Пока шоколад тает во рту и мягко обволакивает горло, теобромины уничтожают бактерии.Однако надо помнить, что таким эффектом обладает именно настоящий горький шоколад.«В качественном шоколаде должно быть четыре главных ингредиента: какао тертое, какао-масло, сахар или сахарозаменители, лецитин. Такие ингредиенты, как какао-порошок, какаовелла, заменители какао-масла и усилители вкуса, в качественном шоколаде отсутствуют. Флавоноиды и полифенолы в шоколаде помогают организму справиться с воспалением и болью в горле, позаботиться о защите полости рта от вредоносных микробов», — кондитер Ольга Муравьева.Миф! Согласно исследованиям продовольственной комиссии Евросоюза, популярные пробиотические йогурты, которые активно рекламируют по телевизору как спасение от простуды и гриппа, ничем не помогают иммунитету. Если в них и содержатся полезные бактерии, то в неверных пропорциях или в недостаточном количестве.Хорошо приготовленный йогурт улучшает пищеварение и положительно влияет на организм, но никак не влияет на иммунитет.Стоит отметить, что пробиотики, которые продаются в аптеках, а не в молочных отделах супермаркетов, действительно могут помочь при простуде.Это правда. В ягодах малины содержатся салицилаты — эти вещества помогают снизить температуру тела. В малине их больше, чем в любых других натуральных продуктах. Конечно, в сравнении с тем же аспирином она проигрывает, но зато ее безопасно давать детям. Ягода будет полезна и в свежем виде, и в виде варенья или отвара.«Малина действительно обладает жаропонижающим свойством. Чай с малиновым вареньем стимулирует потообразование», — комментирует терапевт Ольга Чекулаева.Сбалансированный рацион играет важную роль в поддержании иммунитета взрослых и детей, особенно осенью и зимой. А вот навредить организму можно даже полезными продуктами, если злоупотреблять ими или использовать неправильно. Поэтому важно знать, как лучше готовить продукты и какие полезные свойства они в себе несут. При этом никогда не стоит пренебрегать консультациями вашего лечащего врача и медицинскими препаратами. Лечитесь правильно и будьте здоровы!