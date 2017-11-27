Роботы из спирулины помогут лечить рак

Последние открытия в области робототехники и медицины совершенно однозначно свидетельствуют о том, что будущее уже наступило. Команда исследователей из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh) и Китайского Университета Гонконга (Chinese University of Hong Kong) создала крошечных роботов из сине-зеленых водорослей. Управлять роботами можно дистанционно.Длина робота не превышает нескольких микрометров: его размеры сопоставимы с размерами эритроцита. В основе крошечного устройства – клетка сине-зеленых водорослей рода Arthrospira (также известных как спирулина), покрытая магнитным слоем.Оболочка может быть модифицирована: в ее состав могут войти лекарственные препараты, которые будут освобождаться постепенно и лишь после того, как робот достигнет цели. Авторы поясняют, что созданных ими роботов можно использовать для диагностики и лечения – ведь устройства смогут проникнуть в труднодоступные участки тела.Благодаря биолюминесцентным белкам, присутствующим в клетках водорослей, исследователи могут следить за перемещением роботов под кожей. В том случае, если они будут передвигаться в более глубоких слоях, обнаружить их будет можно, используя магнитно-резонансной томографию. Ученые уже протестировали роботов в лабораторных условиях и обнаружили, что те способны «переплывать» участки, заполненные кровью и желудочным соком.После того, как робот выполнит свои функции, он биодеградирует, не причиняя вреда организму. Это значит, что для его извлечения не нужно проводить операций и других инвазивных вмешательств.В ходе таких испытаний авторы обнаружили еще одно необычное свойство: при разрушении клетки водорослей выделяли вещество, которое избирательно действовало лишь на опухолевые клетки, никак не влияя на здоровые. Это делает водорослевых роботами еще более интересными для использования в клинической практике.