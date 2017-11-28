Диетологи объяснили необходимость тщательного пережевывания пищи

Наверно, каждому в детстве родители говорили о том, что важно тщательно пережёвывать пищу.К сожалению, большинство из нас игнорируют этот совет во взрослой жизни. Постоянная спешка и срочные дела превращают наслаждение едой в настоящую роскошь. Однако, существуют причины быть более внимательным к подходу приёма пищи. Итак, почему так важно тщательно пережёвывать пищу?..Учёные обнаружили, что процесс пережёвывания стимулирует действие определённого типа иммунных клеток – TH17-лимфоцитов. Эти клетки защищают нас от бактериальных и грибковых инфекций.Исследования показывают – если процесс пережёвывание пищи занимает вдвое больше времени, чем обычно, то это позволяет контролировать порции и естественным образом сокращать потребление калорий.Мозгу требуется около двадцати минут, чтобы послать сигнал в желудок о насыщении. Подобный факт объясняет результаты исследования. Люди, принимающие пищу в медленном темпе, быстрее ощутили наполненность и в конечном итоге потребили на десять процентов меньше калорий, чем те испытуемые, которые торопились побыстрее расправиться с едой.Пищеварение на самом деле сложная задача для нашего организма, требующая много энергии, особенно если переваривать плохо пережёванную пищу. Процесс жевания расщепляет еду на маленькие кусочки и частично разжижает, делая её легче усваиваемой. В итоге желудок работает более эффективно. Кроме того, неспешное пережёвывание пищи способствует максимальному усвоению витаминов, минералов и других питательных веществ.